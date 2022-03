»Ko ljudje okusijo našo pogačo ali potico, slike in filmi o naši hrani dobijo pomen in zaživijo. Ne glede na to, ali smo v Evropi ali Aziji. Ponosna sem, da smo v 29. letih uspeli doseči, da je naše podjetje mednarodno prepoznano in priznano kot eden od treh najbolj opaznih prireditvenih (event) cateringov jugovzhodne Evrope, kjer tradicijo prepletamo s sodobnimi trendi«, je povedala Jerneja Kamnikar, direktorica Vivo Cateringa.