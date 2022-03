Z dogodkom z naslovom Do konca in naprej: čar pustolovskih in zgodovinskih mladinskih romanov, ki je potekal hibridno, so organizatorji zapluli v začetek pisanega festivalskega dogajanja. Strokovno srečanje so oplemenitili izbrani strokovnjaki s področja literature, kot so dr. Dragica Haramija, Anita Dernovšek, dr. Miha Kovač in Gašper Kvartič, na srečanje pa so povabili tudi pisatelja Igorja Karlovška in Sebastijana Preglja ter knjižno urednico dr. Tino Bilban.

Na Bralnicah pod slamnikom ne gre brez tradicionalnega ustvarjalnega natečaja, ki je letos prepreden s tematiko pustolovskih in zgodovinskih mladinskih romanov. Nagrajence natečaja bodo organizatorji razglasili na uradnem zaključku festivala konec maja na prireditvi na prostem.

Letošnje Bralnice pod slamnikom kot tujega gosta vabijo medse avstralskega pisatelja Barryja Jonsberga, avtorja knjig Moje življenje kot abeceda, Pesem, ki jo lahko slišim le jaz in Ujemi me, če padem. Srečanje z njim se bo odvijalo v sredo, 6. aprila ob 8.30 uri, in sicer po spletu, kot vedno ga bo vodil Boštjan Gorenc Pižama, potekalo pa bo v soorganizaciji z Mariborsko knjižnico.

V sklopu festivala je izšla slikanica Ne pozabi na naslov!, ki sta jo ustvarila Gaja Kos in ilustrator Jaka Vukotič. Namenjena je predšolskim otrokom in učencem prve triade. V sklopu festivala jo bodo organizatorji podarili domžalskih vrtčevskih skupinam, ki sodelujejo v projektu Pravljični palček.

Med številnimi festivalskimi dogodki – letos se jih bo odvilo več kot 70 na različnih koncih Slovenije – pripravljajo organizatorji tudi razstave uveljavljenih ilustratorjev Petra Škerla, Andreja Brumna Čopa in Marte Bartolj ter ustvarjalne delavnice.