Košarkarji Cedevite Olimpije so se s šesto zaporedno zmago v evropskem pokalu povzpeli med prve štiri ekipe v skupini B evropskega pokala. Dve tekmi pred koncem rednega dela imajo zagotovljeno mesto v končnici, naslednji teden doma proti Valencii in 6. aprila v Grčiji pa bodo imeli priložnost, da si pred izločilnimi boji zagotovijo čim boljše izhodišče.

Ljubljančani, ki so v evropskem pokalu nazadnje izgubili 26. januarja proti francoskemu predstavniku Bourg en Bresse, so s 105 doseženimi točkami postavili drugi najboljši napadalni izkupiček evropskega pokala v tej sezoni, hkrati pa so prevzeli vodilno mesto med vsemi sodelujočimi ekipami po učinkovitosti v napadu. S povprečjem slabih 88 doseženih točk na tekmo so prehiteli naslednjega tekmeca, Valencio, ki je s Klemnom Prepeličem in Mikom Tobeyjem v 16. krogu klonil na gostovanju pri turškem Bursasporu.

Cedevita Olimpija je proti ekipi iz Benetk prikazala navdušujočo predstavo, v kateri je skoraj 3000 gledalcev v Stožicah uživalo od prve do zadnje minute. Že v prvi četrtini si je priigrala 18 točk prednosti, razlika pa je ob razpoloženih posameznikih v nadaljevanju le še naraščala.

Šest igralcev iz zasedbe Jurice Golemca je imelo dvomestno število točk. Največ jih je zbral Zach Auguste (20 točk, 8 skokov, met iz igre 9:11). Sledil mu je Yogi Ferrell s 17 točkami (7 podaj, trojke 3:5), 15 točk in šest podaj pa je prispeval kapetan Jaka Blažič (met 6:10).