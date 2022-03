Naval zadovoljstva in ponosa

NK Olimpija ima (spet) novega trenerja. Tokrat so bili v klubu z izbiro očitno še posebno zadovoljni, saj so medijem poslali naslednje sporočilo: »Potem ko se je uprava Nogometnega kluba Olimpija Ljubljana po seriji neprepričljivih predstav in rezultatov, ki niso bili na ravni pričakovanega, odločila za menjavo na klopi članskega moštva, lahko zdaj s ponosom in zadovoljstvom javnosti predstavimo novega trenerja zmajev. Trenerja, ki ga slovenski nogometni javnosti predstavljamo z največjim možnim zadovoljstvom in ponosom. Ne zgodi se vsak dan, da v Slovenijo pride tako veliko nogometno ime. Nam se je ponudila priložnost in izkoristili smo jo. Z zadovoljstvom in ponosom.« Za vse, ki ne veste, od kod prihaja fraza »s ponosom in zadovoljstvom«, lahko razkrijemo, da iz države, od koder je novi trener Robert Prosinečki, kjer se veliko piarovskih sporočil začne z besedami: »Sa zadovoljstvom i ponosom vas obavještavamo ​...«