Diskretni šarm avtoritarnosti, 2.

Ali, kar lepo priznaj. Iz svojih držav bežite z najnovejšimi iphoni in v Guccijevih oblekah. Nič vam ne manjka, samo boljši standard hočete. Poslanec Grims je tako rekel.« Moj znanec Ali (ime je iz varnostnih razlogov izmišljeno) je status begunca v Sloveniji dobil pred nekaj leti, zato je že kar dobro razgledan po slovenski politični krajini. Nasmehne se. Razume, da sem samo grenko cinična. Ampak potem me preseneti: »Vaš poslanec ima prav, tudi taki bežijo. Dobro oblečeni in obuti, s kar nekaj denarja v žepu, včasih iz golega avanturizma ali naivnih sanj o celini, kjer se cedita med in mleko. Jezen sem nanje, ker mečejo slabo luč na nas, ki smo zbežali, ker nam drugega ni preostalo. Ker bi nas sicer v naših državah zaprli, mučili, ubili.« Nato mi pove zgodbo o znancu, ki ga je doma iznakazil lastni oče, ko je izvedel, da je gej. »Zbežal je, preden bi ga zaprli in obesili. Svojo spolno identiteto bi namreč težko še dolgo skrival.«