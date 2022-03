Volitve nove generacije

Parlamentarne volitve 2022 so devete po vrsti oziroma desete, če upoštevamo prve prave po demokratičnih standardih izvedene volitve, ki so potekale še v nekdanji državi Jugoslaviji. Prav te je treba omeniti, ne le zato, ker so bile prve s pestro strankarsko ponudbo, ampak tudi zaradi takratnih pričakovanj po padcu berlinskega zidu, obetov demokratizacije in perspektiv evropskih povezav.