Četrto gostovanje v četrtfinalu končnice lige ICEHL se za ljubljanske hokejiste, ki so jih v polni beljaški športni dvorani spodbujali tudi številni njihovi navijači, ni začel obetavno. Beljačani so z zadetkoma Kanadčana Johna Hughesa, ki je pred desetletjem nosil zeleno-beli dres Olimpije in njegovega rojaka Scotta Kosmachuka že v osmi minuti vodili z 2:0. Minuto pozneje je Wayne Murphy iz bližine premagal Tomija Karhunena in vrnil upanje gostom iz Ljubljane, ki pa so ob izključitvi Tadeja Čimžarja sredi druge tretjine spet zaostajali za dva zadetka. Tokrat po zaslugi še enega Kanadčana v vrstah Beljaka, Ricka Schofielda. V zadnji tretjini so Ljubljančani številne priložnosti, toda Finec Karhunen je bil preprosto nepremagljiv. Gostje so zadnje tri minute in pol igrali brez vratarja, končni izid pa je s strelom s sredine igrišča v zadnji minuti postavil Šved Anton Karlsson. Na koncu je imela Olimpija spet več strelov proti vratom nasprotnika, 35, gostitelji dva manj, predvsem pa bode v oči, da še drugo zaporedno tekmo Ljubljančani niso imeli igralca več, domačini pa tokrat kar trikrat.

»Čeprav smo v prvi tretjini dobili dva zadetka, smo bili večinoma boljši, o čemer govori tudi razmerje v strelih na gol. Dokler smo v drugi tretjini igrali pet na pet, smo bili enakovredni gostiteljem, ki so ob tretji naši izključitvi le izkoristili igralca več na ledu. V zadnji tretjini bi si zaslužili več, zgrešili smo tudi prazen gol in še nekaj lepih priložnosti, ampak ne glede na vse, si moji igralci nimajo česa očitati,« je po porazu dejal Mitja Šivic, ki je pred letošnjo sezono prevzel ljubljansko ekipo in z njo spisal lepo zgodbo. »Pred začetkom sezone so nam napovedovali, da bomo »kanta« za nabijanje, vendar smo skeptikom dokazali, da se motijo. V četrtfinalni seriji mi je najbolj žal našega drugega gostovanja, ko smo še sredi tekme vodili s 4:2, a izgubili s 5:8. Ta poraz me najbolj boli, bolj kot oba v Ljubljani. Še enkrat, fantje so lahko ponosni na to, kar jim je uspelo v tej sezoni, kajti večina še nikoli ni igrala v tako kakovostnem tekmovanju,« je še dejal Šivic.

Ljubljanske hokejiste v aprilu čaka le še finale končnice državnega prvenstva, v katerem se bodo pomerili s kranjskim Triglavom. Beljak bo v polfinalu lige ICEHL igral s Fehervarjem, drugi polfinale bo med Salzburgom in Dunajem, ki je v prav tako odločilni sedmi tekmi s 3:2 premagal lanskoletnega prvaka lige, celovški KAC.

Nocoj, ob 19. uri, izredno pomembna tekma čaka tudi hokejiste Jesenic, ki so v torek v četrtfinalu alpske lige v gosteh drugič zapored izgubili proti Gardeni. Izid v zmagah je zdaj 2:2, nocojšnji zmagovalec se bo uvrsti v polfinale. x