Njen mandat je zaznamovala vrsta odmevnih zunanjepoličnih dogodkov. Marca 1999 je zveza Nato pod taktirko ZDA napadla Zvezno republiko Jugoslavijo zaradi srbskih vojaških operacij na Kosovu. Albrightova je bila zagovornica uporabe ameriške vojaške sile v svetu, kasneje pa je bila na Balkanu tarča kritik o navzkrižju interesov zaradi svojih poslovnih interesov na Kosovu. Avgusta 1998 je bilo v času njenega ministrovanja v hkratnih bombnih napadih teroristov, ki so jih kasneje povezali z mrežo Al Kaida, na ameriški veleposlaništvi v Keniji in Tanzaniji ubitih 224 ljudi, tudi dvanajst Američanov. Leta 2000 se je kot dotlej najvišja ameriška predstavnica sestala s severnokorejskim predsednikom Kim Džong Ilom.

V času njenega mandata se je prvič razširila zveza Nato in v svoje vrste sprejela Poljsko, Češko in Madžarsko. V Sloveniji je bilo takrat veliko razočaranja, ker leta 1997 vabila k članstvu ni dobila. Albrightova je bila potem leta 1999 v delegaciji predsednika Clintona, ki je obiskal Slovenijo.

Sicer pa to ni bil njen edini postanek v Sloveniji. Rodila se je kot Marie Jana Korbelova leta 1937, ko je bil njen oče, diplomat, českoslovaški ataše na veleposlaništvu v Beogradu. Takrat je večkrat prišla na počitnice na Bled. Med drugo svetovno vojno je oče delal v Veliki Britaniji za vlado v izgnanstvu. Po vojni so se vrnili, nato pa se je družina, ko je oče zaradi nasprotovanja komunizmu moral odstopiti, iz Češkoslovaške leta 1948 izselila. Emigrirali so v ZDA in se preselili v Denver. Albrightova je leta 1975 na newyorški univerzi Columbia doktorirala s tezo o praški pomladi, nato pa se začela ukvarjati s politiko in diplomacijo. V času prvega Clintonovega mandata je bila veleposlanica Združenih držav pri OZN.

Po koncu vladne kariere je ustanovila mednarodno podjete za svetovanje in vlaganje ter med drugim sodelovala z več vplivnimi mislišči.