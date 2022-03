V gibanju Mladi za podnebno pravičnost so v zadnjih dveh tednih organizirali pet podnebnih skupščin v Ljubljani, Mariboru, Kopru in prek spleta. Na njih je okoli 150 sodelujočih oblikovalo zahteve, kako družbo popeljati bliže sistemu, ki bo izpolnjeval potrebe delovnih ljudi in narave. Za povezovanje v obliki skupščin so se v gibanju odločili, ker jih, kot pravijo, vidijo kot demokratični proces, ki – nasprotno od običajnega sprejemanja odločitev v zaprtih političnih ali strokovnih krogih – omogoča skupno oblikovanje zahtev, ki so tako odraz želja vseh udeležencev in udeleženk.

Izpostavljajo energetiko, stanovanja ...

Rezultat skupščin je 29 zahtev s področja koordinacije, energetike, prometa, dela in sociale, financ in gospodarstva, mednarodnih odnosov, kmetijstva in prehrane ter biodiverzitete, ki so jih predstavniki gibanja včeraj predstavili pred poslopjem državnega zbora. Na področju energetike so med drugim izpostavili razogljičenje s poudarkom na ukrepih za zmanjšanje porabe energije najpozneje do leta 2035, vsaj 60-odstotni delež energije iz obnovljivih virov do leta 2030 in prenovitev strategije izstopa iz premoga, ki naj vključuje lokalno prebivalstvo, delavce, vzpostavitev proračunskega sklada za socialno pravičen prehod in postopno zaprtje TEŠ najpozneje do leta 2030.

Na področju prometa zahtevajo na primer takojšnje naložbe v železniško infrastrukturo, spodbujanje kolesarjenja in ustavitev širjenja cestnih povezav, pri delu in sociali pa uvedbo 32-urnega štiridnevnega delovnega tedna ob enakem plačilu, vsaj 2000 kakovostnih javnih najemnih stanovanj na leto in uvedbo nepremičninskega davka, ki ne bo obremenil stanovanj, v katerih lastniki bivajo.

Jutri vabijo na ulice

Zahteve bodo, kot so dejali, poslali vsem županom in političnim strankam, ki kandidirajo na prihajajočih državnozborskih volitvah. Pozvali jih bodo, da se do zahtev opredelijo, nato pa bodo njihove opredelitve javno objavili in vztrajali, da zahteve izpolnijo.

Jutri bodo k izpolnitvi svojih zahtev pozvali tudi na podnebnih protestih, ki bodo sočasno potekali v Ljubljani, Mariboru in Kopru. V Ljubljani se bodo protestniki zbrali pet pred dvanajsto na Kongresnem trgu. V gibanju so na protest v prvi vrsti povabili vse mlade, dijake in dijakinje – ravnateljice in ravnatelje so ob tem pozvali, da jih solidarno podprejo in jim opravičijo izostanek od pouka – študente, delavce in delavke ter vse druge podpornike narave in delovnih ljudi.

S petkovimi protesti se, kot so povedali, pridružujejo tudi tako imenovanim globalnim podnebnim štrajkom – za petek je napovedanih okoli 700 protestov po vsem svetu – na katerih bodo udeleženci zahtevali, da se planet in delovne ljudi postavi pred dobičke. »Okoljska kriza je globalna, zato tudi rešitve ne morejo biti vezane na nacionalno državo. Koordinacija Fridays for future oziroma Petki za prihodnost je dala pobudo, da se mladi in starejši po vsem svetu borimo za to, da bi ustavili ta nori tek v požgan planet,« je dejal eden od predstavnikov gibanja Boštjan Remic. Dodajmo, da so nekatere mlade, ki so včeraj pred parlamentom predstavili svoje zahteve, ko smo se predstavniki medijev umaknili, policisti legitimirali.