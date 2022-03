Široke ceste v dogovoru Vrtovec-Janković

Kronska dragulja nedavno sklenjenega protokola med ljubljansko občino in ministrstvom za infrastrukturo sta projekta širitve Celovške ceste med Mednim in šentviškim predorom ter severna tangenta z rekonstrukcijo Nemške ceste v štiripasovnico in gradnjo novih odsekov med Ježico in priključkom na Zasavsko cesto ter med Šentvidom in Brodom.