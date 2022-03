»To ni zaporniška poroka, to je dokaz ljubezni in odpornosti navkljub zaporniškim zidovom, navkljub političnemu preganjanju, navkljub pristranskemu pridržanju,« je Morisova, ki je tudi Assangeova nekdanja odvetnica, danes zapisala za britanski časnik The Guardian.

Pri skupini v podporo Assangeu so dodali, da so bili na poroki prisotni le štirje gostje, dve priči in dva varnostnika. Gostje so morali oditi takoj po obredu. Poročno obleko Morisove je oblikovala Vivienne Westwood, britanska modna oblikovalka, ki Assangea sicer že dolgo podpira.

Julian Assange se trenutno bori proti poskusom, da bi ga Združeno kraljestvo predalo ZDA, kjer bi mu sodili zaradi objave tajnih dokumentov o vojnah v Iraku in Afganistanu. Assange je v priporu že od leta 2019, v ZDA grozi do 175 let zapora.

Prejšnji teden je vrhovno sodišče Združenega kraljestva zavrnilo zahtevo za obravnavo njegove pritožbe zoper ta ukrep, s čimer se je Assangeova dolgotrajna pravna saga še nekoliko približala koncu.