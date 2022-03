Super obvestilo, ki je prišlo 19. februarja

Planica bo po letu 2019 spet gostila gledalce. Predlani je organizirala svetovno prvenstvo in tradicionalni zaključek svetovnega pokala. Obe tekmi so izpeljali brez prisotnosti gledalcev, zato so prireditelji toliko bolj veseli, ker se letos obeta pravi praznik smučarskih poletov.