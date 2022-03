Bilo je 24. januarja 2019 zvečer, ko je 24-letni Luka Juretić v Solinu blizu Splita pozvonil pri vratih sosedov, 92-letnega Vicenca in 87-letne Senke Uvodić. Slednjo je prosil za nekaj moke za peko palačink. Povabila ga je v stanovanje. A še preden je lahko njegovi prošnji ugodila, je začel po njiju udrihati s kladivom za meso. On je v krvavem napadu umrl, Senka se je za življenje borila še tri mesece. Neuspešno. Še prej pa ji je uspelo policistom povedati, kdo ju je napadel. Na sodišču v Splitu je bil mladenič februarja lani spoznan za krivega umora in poskusa umora ter bil obsojen na enotno kazen 50 let zapora (za umor so mu dosodili 35 let, za poskus umora 23 let). Po pritožbi obrambe pa je višje sodišče kazen sedaj znižalo na enotnih 40 let. Kazen za umor Vicenca so znižali na 30 let, za poskus umora Senke pa na 21 let. Poleg tega se mora Juretić najmanj tri leta zdraviti odvisnosti od drog.

Odplazila se je do sosedov

Hrvati so nad znižanjem kazni zgroženi, saj še zelo dobro pomnijo podrobnosti krvavega zločina. Mladi Luka je sosedo Senko s kladivom za meso napadel najprej, ustavil se je šele, ko je nepremično ležala na tleh. Mislil je, da je mrtva. A ona se je naredila mrtvo, da jo je pustil pri miru. Potem se je spravil še na moža v dnevni sobi. 92-letnika je kar trinajstkrat udaril s kladivom za meso, z nožem v trebuh pa mu zadal smrtonosni udarec. Potem je razdejal stanovanje, premetal pohištvo, izpraznil predale nočne omarice ob njuni postelji. Ko ju je mladi sosed oropal in pobegnil, se je hudo poškodovana Senka skozi odprta vrata stanovanja splazila do sosedov. Ker ni imela moči, da bi vstala in pozvonila, je leže in s krvavo roko tolkla po spodnji strani vrat. Eden od sosedov je slišal nenavaden zvok, ko je opazil krvavi prizor, pa je okamnel. »Luka je bil. Luka. Preglejte mu čevlje,« je napol mrtva govorila policistom in reševalcem, ki so prišli ponjo. V tistem je na hodnik prišel Lukov oče, prepričan, da je gospa le zmedena. Poklical je sina, ki je pred vsemi zanikal navedbe svoje žrtve. Nedolgo zatem so na terasi bloka našli njegova krvava oblačila, ki mu jih še ni uspelo oprati. Aretirali so ga še isti večer. x