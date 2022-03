V sredo je na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča prvič sedel 22-letni Aleksander Božinović, obtožen poskusa uboja oktobra lani v središču Ljubljane. »Boste priznali krivdo po obtožnici ali ne?« ga je vprašal sodnik Marko Justin. »Ne priznavam,« je bil kratek in jedrnat Božinović, ki so ga pripeljali iz pripora na Povšetovi. Pravosodna policista sta Ljubljančana, ki je sicer zaposlen kot varnostnik v Banki Slovenije, v sodni dvorani pustila z vklenjenimi rokami. Odvetnika Gorazda Fišerja je to zmotilo in je zahteval, da mu jih odklenejo. Sodnik se je strinjal, pravosodna policista pa tudi, a sta mu namesto rok nato vklenila noge. Mladenič sicer še nikoli ni bil kaznovan niti ni v nobenem drugem kazenskem postopku. Mu pa v tem grozi do 15 let zapora.

Podrobnosti dogodka, ki se je 22. oktobra pozno zvečer zgodil pred lokalom Parlament pub na Šubičevi, še niso znane – razen tega, kar je v sredo med predstavitvijo obtožnice na kratko povedala tožilka Jasmina Vesel. In sicer da je Božinović tega dne med 23.55 in 23.57 z ostrim koničastim predmetom z rezilom oškodovanega Marka P. porezal po levi nadlahti in ga zabodel v trebuh ter mu tako povzročil več poškodb. Med drugim mu je predrl želodec. Zaradi tega bi lahko prišlo do sepse in je bilo njegovo življenje v nevarnosti. Rešili sta ga pravočasna zdravniška pomoč in operacija, v kateri so mu želodec zašili. Po podatkih, ki jih je po dogodku (sicer skopo) posredovala policija, je imel oškodovanec v času dogodka komaj 19 let.

Še ena kamera?

Kaj je botrovalo nasilju, še ni znano, na dan bo prišlo na glavni obravnavi, ki se bo pred petčlanskim sodnim senatom začela 13. aprila. Po neuradnih podatkih naj bi bila obtoženi in oškodovanec poprej v Parlament pubu, vsak s svojim prijateljem. Med njimi naj bi prišlo do napetosti, zaradi česa, priče izpovedujejo različno, omenjajo tudi dekleta. Kot je bilo razbrati iz sredinega predobravnavnega naroka, so v sodni preiskavi v primer že vključili izvedenca za prepoznavo oseb po fotografijah Gregorja Kovača. Območje pred lokalom je namreč pod nadzorom videokamere, a po neuradnih podatkih najbolj bistvenih potez med sprtimi ni posnela. Med kamero in vpletenimi naj bi po naključju stal pano in zakrival potek na dogajanje. Odvetnik Fišer, ki je v sredo nadomeščal Božinovićevega zagovornika Milana Krstića, je povedal, da naj bi obstajala še ena kamera. Predlagal je, naj se sodišče o tem pozanima pri ministrstvu za notranje zadeve. To je Kristić predlagal že v sodni preiskavi, a zaradi obtoženčevega pripora ni vztrajal, da bi postopek čim bolj skrajšal. V sodnem spisu je sicer uradni zaznamek kriminalista iz skupine za krvne delikte, da takšna kamera ne obstaja.

Fišer je imel še nekaj dokaznih predlogov glede zaslišanja prič, med drugim je vztrajal pri neposrednem zaslišanju izvedenca Kovača. Opozoril je še, da naj bi v predkazenskem postopku oblačila zasegli tudi obtoženčevemu prijatelju. Sodišču je predlagal, naj preveri, ali so jih forenzično pregledali (sploh žepe) in ali so na njih našli sledove krvi. V primeru, da so jih, ga je zanimalo, ali je bila oškodovančeva. Vse to je po njegovih besedah pomembno zaradi preverjanja obtoženčevega zagovora in tožilskih očitkov. Tožilka predlogom obrambe ni nasprotovala. x