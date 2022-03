Kritika knjige Tajkun: Se vidimo na dnu

Dobrodošli ponovno v Vodnjakih, za večino ljudi namišljenem, za bralce Avgusta Demšarja pa zdaj že domala resničnem zaselku na obronkih Pohorja. Da je tabla, ki označuje vstop v vas, zdaj še komaj berljiva, bi lahko pričalo o tem, da je slovenski poslovnež Štefan Matjašič – na kraju, kjer se je odvila drama zadnje Demšarjeve kriminalke Cerkev – začel graditi fensi Well water glamping and spa resort, pa so jo nehote poškodovali gradbeni delavci. A tako kot vzbujajo prebivalcem dvome obljube lokalnih tajkunov, bralcu vzbujajo sumničenja tudi namigi domačih pisateljev kriminalk.