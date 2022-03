Naivno bi bilo misliti, da je Janša tako neumen, da ne razume kratkega, preprostega, skoraj popolnoma natančno citiranega stavka. Ne, ne. Janša je Vlasto razumel nalašč narobe. Njeno poročanje je zlonamerno preinterpretiral tako, da mu je pasalo v kontekst nesmiselnih obtožb, da je RTV Slovenija proruska. Janša je rabil izgovor, da kao prepričljivo opozori na škandalozno dejstvo, da plačujemo »prisilni« RTV-prispevek za nekoga, ki se izležava na lepšem v Moskvi in potem še dela reklamo za Putina, namesto »da bi vsaj neko refleksijo naredu«.

Janša je rabil dokaz, da je RTV Slovenija »sramota«. In ker dokaza ni bilo, si ga je izmislil. S tem pa je dokazal kvečjemu to, da ga ne moti mentalni nivo internetnih debilov, ki niso v stanju razumeti niti preprostih, nezlonamernih, objektivno citiranih izjav, če le s tem doseže zadovoljiv zadani učinek.

Zgleda, da se je Janša odločil, da je v Ukrajini dovolj samo ena najpogumnejša slovenska novinarka. In da je to drugo, tudi najpogumnejšo slovensko novinarko treba nekako osramotiti kot sovražni element. Vlasta je kolateralna škoda ukrajinske vojne in vojne za RTV Slovenija. x Fokuspokus/Večer