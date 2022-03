#Intervju Jurij Tepeš: Varnost je pomembnejša kot rekord

Predlani je pandemija koronavirusa Juriju Tepešu preprečila, da bi se od tekmovalne kariere, ki jo je sklenil pri zgolj 31 letih, poslovil na letalnici bratov Gorišek. Nanjo ima zelo lepe spomine, na stari letalnici je leta 2013 prišel do prve zmage v svetovnem pokalu, dve leti pozneje je bil najboljši še na prenovljeni planiški velikanki. In to z enim najlepših poletov v zgodovini smučarskih skokov, dolgim 244 metrov, zanj pa je petkrat prejel oceno 20.