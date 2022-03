Ob železniški progi med Kranjem in Ljubljano je danes po drugi uri popoldan na več lokacijah zagorela suha trava. Po naših neuradnih informacijah naj bi ogenj zanetila okvara tovornega vlaka, in sicer se je zataknilo eno od koles, kar je zanetilo iskre. »Gre za relativno pogost pojav na Primorskem, drugje pa zlasti v času razglašene velike požarne ogroženosti,« je pojasnil Tine Juvan z Gasilske brigade Ljubljana. Požar so sicer v dokaj kratkem času pogasili. Da so bili na terenu tako oni kot več ostalih prostovoljnih društev, je povedal tudi poveljnik PGD Medvode Boštjan Gortnar. Za nekaj časa je bil zaradi požarov ustavljen tudi promet Slovenskih železnic.

Na delu so bili poklicni gasilci iz Ljubljane in Kranja, pa tudi številna lokalna prostovoljna društva (Žabnica, Škofja Loka, Viršaše Sv. Duh, Godešič in Rateče – Gorenja vas). Zaradi suše je sicer po Sloveniji razglašena velika požarna ogroženost v naravnem okolju. Na Agenciji RS za okolje (Arso) so izdali oranžni alarm.