V začetku februarja sta Vili Kovačič in Luka Perš na ustavno sodišče vložila pobudo za presojo ustavnosti aktov in delovanja dveh parlamentarnih političnih strank – SD in Levice. Pobuda za začetek postopka je bila danes zavrnjena kot »očitno neutemeljena«.Ustavno sodišče je odločilo tudi, da stranka SD sama nosi svoje stroške postopka.

Aktivist Vili Kovačič je pobudo za oceno protiustavnosti delovanja političnih strank Levice in SD naslovil na ustavno sodišče, ki je zadevo obravnavalo absolutno prednostno. Razsodilo je, da je pobuda za oceno protiustavnosti programa Levice in njeno delovanje ter delovanje SD »očitno neutemeljena«.

Kovačič je Levici očital sporne točke, ki so jih navedli v programu leta 2017. Stranka se je v njem zavzemala za prenos lastništva podjetij v roke države in lokalnih skupnosti. SD je Kovačič očital nasledstvo »zločinske zveze komunistov« in »poveličevanje totalitarizma« ter da se stranka ni nikoli distancirala od »zločinov« nekdanjega komunističnega režima.

V SD in Levici so Kovačičevo pobudo ocenili kot poskus nagajanja pred volitvami, pričakovali pa so tudi, da bo ustavno sodišče pobudo zavrnilo še pred začetkom volilne kampanje in tako, kot so dejali v Levici, preprečilo vsakršen dvom o legitimnosti izida volitev.