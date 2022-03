Vzorce s prizorišča nesreče blizu zagrebškega jezera Jarun, kamor je padel letalnik, analizirajo v centru za kriminalistične preiskave Ivan Vučetić. Na delih, ki so jih analizirali, po poročanju Nove TV doslej niso našli sledov eksploziva.

Na centru za kriminalistične preiskave uradno niso komentirali navedb Nove TV. So pa te trditve v popolnem nasprotju s trditvami hrvaške vlade.

Plenković je pri tem, da je letalnik nosil eksploziv, vztrajal tudi na današnji seji vlade. »Preiskava še poteka, pomembno je, da so vse preiskave, ki jih opravljajo strokovne službe, notranje ministrstvo in obrambno ministrstvo, celovite in natančne,« je dejal.

»Kar je v tem trenutku potrdilo tudi državno tožilstvo, je, da je bila na tem brezpilotnem letalniku namesto izvorne izvidniške opreme neke vrste letalska bomba in da je bil ta letalnik oborožen. Vse druge podrobnosti bomo slišali v naslednjih dneh, ko se bo preiskava končala,« je dodal.

Državno tožilstvo v Zagrebu je do zdaj prejelo rezultate balističnih preiskav in samo del rezultatov kemijsko-fizikalnih preiskav, so sporočili z državnega tožilstva. Balistične preiskave kovinskih fragmentov so potrdile, da je šlo za aviobombo s pripadajočim vžigalnikom, so dodali. Kljub temu so poudarili, da rezultati dosedanjih preiskav še niso dovolj za dokončni zaključek.

O tem, da je bil na letalniku eksploziv, ves čas dvomi tudi hrvaški predsednik Zoran Milanović. Podobnega mnenja je tudi del stroke. Ta opozarja, da bi bile posledice, če bi bilo na letalniku res 40 kilogramov eksploziva, kot je doslej trdila vlada, veliko hujše.