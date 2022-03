»Naša vlada je prevzela odgovornost za izvršilno oblast v državi dan po tem, ko je bila razglašena epidemija in kljub temu, da je bila epidemija naš osrednji nasprotnik, razvoj Slovenije ni zastal,« je uvodoma povedal predsednik vlade Janez Janša. »Projektov, ki so v teku in ki so odobreni, je nekaj tisoč. Slovenija gradi in bo gradila vrtce, šole, športne dvorane, domove za starejše, negovalne bolnišnice zdravstvene domove, ceste, kolesarske steze, vodovodna in kanalizacijska omrežja, energetske objekte, vse potrebno za gradnjo drugega bloka nuklearke … Za naslednjih pet let smo zagotovili tudi 300 milijonov evrov dodatnih spodbud za kmetijstvo in podeželje,« je povedal Janša in poudaril, da so že pred začetkom vojne v Ukrajini zagotovili dodatna finančna sredstva, s pomočjo katerih bo Slovenija v prihodnjih letih postala v veliki meri prehrambeno samozadostna ter energetsko neodvisna.

Skupna vrednost vseh projektov bo po njegovih besedah znašalaskoraj osem milijrad evrov, od tega 1,5 milijarde evropskih sredstev. »Gre za daleč največji investicijski zagon, ki ga je bila Slovenija sposobna kdajkoli zagnati. Po nekaj letih bo to naslednja stopnica v razvoju Slovenije, to je podlaga za večjo blaginjo, za višje plače in pokojnine, boljše službe, več investicij, boljše poslovno okolje,« je dejal Janša.

Tonin: Slovenija je čas epidemije izkoristila odlično

»Naučil sem se, da volitve niso nikoli zahvalni dan in za stvari, ki smo jih storili, volilcem ni treba biti hvaležen. To je bila naša dolžnost,« je povedal podpredsednik vlade in obrambni minister Matej Tonin in dodal, da je Slovenija čas epidemije »izkoristila odlično«. “Vse evropske fonde, ki so nam na razpolago, maksimalno črpamo. Prav tako smo domači proračun koristno uporabljali,” je nadaljeval Tonin in dodal, da je najpomembneje to, da bodo ti projekti Slovenijo v prihodnjih desetih letih spremenili na bolje, saj da bo sama infrastruktura boljša, gospodarstvo pa se bo »lažje vrtelo«.

»Mandat je bil na področju gospodarstva izjemno uspešen. Ponovno se je izkazalo, da je strategija, da vlagamo v ljudi in podjetja, pravilna,« pa je dejal podpredsednik vlade in gospodarski minister Počivalšek in dodal, da smo »kljub pretresom gospodarstva zaradi pandemije iz te krize prišli kot zmagovalci« Kot je še dejal minister za gospodarstvo, smo dobro pripravljeni na izzive digitalnega in zelenega prehoda ter imamo priložnost, da aktivno nadaljujemo delo pri dvigu dodane vrednosti v gospodarstvu. Spomnil je, da so sprejeli 10 protikoronskih paketov in gospodarstvu namenili 2,3 milijarde evrov, od tega eno milijardo sektorju turizma.