»Predsednik vlade Janez Janša napoveduje, da v Kijev pošilja vojaško oboroženo misijo. Takšna poteza neposredno ogroža interese Slovenije in varnost naših državljank in državljanov, «je dejala predsednica SD Tanja Fajon.

Dodala je, da gre za samovoljno akcijo, ki ne upošteva ustaljenih diplomatskih praks, ob tem pa poudarila, da ta poteza odpira tudi številna vprašanja: »Kakšne in čigave interese bodo predstavniki zastopali? Zakaj misijo pošiljamo v Kijev in ne v Lvov, kjer je trenutno večina diplomatov? Kako se bo Slovenija odzvala, če bi bili predstavniki misije napadeni?«

»Slovenija mora imeti enotno zunanjo politiko. Če kdaj, je zdaj ključnega pomena poenotenje ravnanj naše države, Janševa poteza pa je brezglava, neusklajena in enostranska, kar ostro obsojamo,« je dodala Fajonova.

Povedala je tudi, da so vsi evropski diplomati na Poljskem ob meji z Ukrajino, kjer je tudi slovenski veleposlanik. »Kakšen pa je njegov status, in kakšno je sporočilo poteze, da se vlada raje odziva z vojaško oboroženo odpravo v Kijev,« se je spraševala Fajonova. »Slovenija naj namesto vojaškega predstavnika raje okrepi humanitarno pomoč Ukrajini. Potrebujemo glasnike miru, ne vojne,« je še dodala.

Tudi Alenka Bratušek (SAB) je dejala, da njena stranka sicer podpira vsa slovenska prizadevanja za humanitarno pomoč, »pošiljanje vojaka v Ukrajino, četudi pod krinko diplomatske zastave, pa je zelo nevarno dejanje, ki bi lahko pomenilo vstop Slovenije v vojno z Rusijo«.

Dodala je, da je pomembno, da Evropska unija v pogajanjih ostane enotna, »Slovenija pa na žalost v teh dneh že drugič solira, kar seveda ni dobro za našo državo«. Ob tem je še enkrat pozvala k prekinitvi agresije v Ukrajini in reševanju konfliktov za pogajalsko mizo.

Član SAB in nekdanji zunanji minister Ivo Vajgl je dodal, »da bi morala Slovenija ravnati kot zanesljiva in modra država, rokohitrske poteze v funkciji prihajajočih volitev pa so nevarne in škodijo ugledu te države, kolikor ga še ima«.

»Janša razbija enotnost Evrope s svojimi prijatelji, ki imajo podobne interese kot on - okrepiti svojo notranjopolitično pozicijo, ob tem pa zanemarjajo dolgoročni interes države,« je dejal Vajgl.

»Ob tem me kot nekdanjega zunanjega ministra preseneča, da lahko nekdo sprejema takšne strateške odločitve mimo ustaljene prakse, mimo soglasja v parlamentu, in mimo širše javnosti, ki nosi tudi posledice takšnih dejanj,« je še dodal.

Pred stavbo DZ je izjavo podal tudi Marjan Šarec, predsednik Liste Marjana Šarca (LMŠ), ki je prav tako obsodil potezo vlade Janeza Janše. Dejal je, »da bi Janez Janša največ naredil, če bi se ukvarjal z domačimi problemi, ki so prav tako povezani z vojno v Ukrajini.«

»Če je Janši toliko do reševanja vojne, do vojaške retorike in načinov, naj povleče uniformo iz leta 91, jo obleče, če mu je še prav, gre tja z orožjem kot posamezna oseba brez varovanja in naj se bori za Ukrajino. Slovence in Slovenke pa naj pusti pri miru,« je dodal Šarec.

»S to njegovo vojaško kvazi-diplomacijo ne bomo prišli daleč. To je samo postavljanje Slovenije v neko dodatno nevarnost, je neusklajeno z evropsko politiko in Natom, zagotovo se to ne počne na tak način,« je še dejal.

Da bo Slovenija predvidoma v tem tednu v Ukrajino poslala diplomatskega predstavnika z ekipo, je Janša v nedeljo napovedal prek Twitterja. Zunanji minister Anže Logar je v ponedeljek to potrdil in napovedal, da bo Slovenija v Kijev poslala odpravnika poslov.

Portal 24ur je sicer danes poročal, da naj bi vlada danes na dopisni seji sprejela sklep, s katerim bi v Ukrajino poslali ekipo diplomatov prostovoljcev, ki naj bi prihajala z ministrstva za obrambo in bila oborožena. Časnik Delo pa je ob tem neuradno poročal, da naj bi začasni odpravnik poslov v Ukrajini postal brigadir Bojan Pograjc, trenutno državni sekretar v kabinetu predsednika vlade.