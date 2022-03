Tožilstvo Dodika preiskuje, ker je leta 2007 v elitnem beograjskem naselju Dedinje kupil vilo, vredno 845.000 evrov. Vilo naj bi plačal z denarjem neznanega izvora, to pa poskušal prikriti s posojilom, ki ga je leto pozneje dobil pri zasebni banki Pavlović.

Preiskava proti srbskemu politiku se je uradno začela leta 2016. Tistega leta so oblasti aretirale lastnika banke Pavlović Slobodana Pavlovića in tri njegove sodelavce. Sumili so jih pranja denarja, zlorabe uradnega položaja in poneverbe ali uničevanja poslovnih listin, a so jih kmalu izpustili iz pripora.

Pavlović je nato odšel v ZDA in leta 2017 umrl v prometni nesreči v Chicagu.

Dodik trdi, da je edina resnična stvar o beograjski vili ta, da je bila plačana z računa banke Pavlović.

»Kredit odplačujem še danes in noro bi bilo, da 17 let plačujem kredit, če bi bilo za tem nekaj drugega,« je povedal po obisku tožilstva. Dodal je, da obroke za posojilo, ki so visoki okoli 4500 evrov, plačuje od svoje plače, denar pa je dobil tudi od oddajanja vile na Dedinjah v najem in s prodajo dveh stanovanj v Beogradu.

Dodik je preiskavo označil za politični proces, ki ga vodijo pod neposrednim vplivom britanskega in drugih zahodnih veleposlaništev v BiH ter v sodelovanju z mediji, ki so blizu opoziciji.

O tem, zakaj je novinarjem ob prihodu na tožilstvo pokazal sredinec, pa je dejal, da ta ni bil namenjen vsem novinarjem, ampak televiziji BN in Dnevnemu Avazu. Omenjena medija sta namreč že pred časom poročala, da se bo moral Dodik zaradi nakupa vile moral zagovarjati na tožilstvu.

Dodik je na novinarski konferenci žalil tudi ameriškega odposlanca Gabriela Ecobarja, za katerega je izjavil, da laže. »Stalno govori, da sem odšel v Rusijo, da bi skril svojo korupcijo. Do tega trenutka sem res mislil, da so Američani vsemogočni, da vse vedo, zdaj pa vidim, da nimajo pojma. Popolna laž,« je dejal.

Dodikove napade so za Dnevni Avaz komentirali v ameriškem zunanjem ministrstvu. »ZDA so sankcionirale Milorada Dodika zaradi njegovih stalnih koruptivnih dejavnosti in nenehnih groženj stabilnosti in ozemeljski celovitosti BiH. Njegove najnovejše hujskaške izjave si ne zaslužijo dodatnih komentarjev,« so sporočili.