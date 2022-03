Na 600 lokacijah po celi državi bodo jutri policisti bodisi postavili premične radarje ali pa se s tistimi v rokah sami postavili ob cesto in merili hitrost voznikov. Gre za že uveljavljeno akcijo maraton hitrosti, policija pa lokacije radarjev vsakič tudi javno objavi na njihovi spletni strani. »Tako kot je praksa že zadnjih nekaj let, želimo z okrepitvijo nadzora nad prehitrimi vozniki in javno objavo točnih lokacij vseh meritev v slovenski policiji tudi tokrat pokazati, da je naša želja delovati predvsem preventivno in doseči, da bi vozniki z umirjeno in defenzivno vožnjo prispevali k varnejšim cestam,« pojasnjujejo na policiji.

Pri maratonu nadzora hitrosti bo sodelovalo 188 policistov. Ker pa ta teden že tako ali tako poteka preventivna akcija Hitrost, pa se jim bodo pridružile tudi druge policijske patrulje, povsem možno je, da bodo tudi na drugih lokacijah. »Z maratonom nadzora hitrosti želimo spreminjati vozniške navade. Izvedli ga bomo že osmo leto zapored. Izkušnje iz preteklih let kažejo, da policisti na dan nadzora ugotavljamo zelo malo prekoračitev hitrosti, kar je tudi glavni namen akcije. Takrat hitrost prekorači okrog 3,5 odstotka voznikov, medtem ko ob izvajanju rednih kontrol ugotavljamo okrog 8 odstotkov prekoračitev,« so še sporočili s policije.

Neprilagojena itrost je sicer še vedno daleč najpogostejši vzrok za prometne nesreče z najhujšimi posledicami pri nas. Lani se je zaradi neprilagojene hitrosti po podatkih Agencije za varnost v prometu pripetilo 2.982 prometnih nesreč, kar je šest odstotkov več kot leta 2020. »A zelo zaskrbljujoče so najhujše posledice teh prometnih nesreč. Lani je namreč zaradi neprilagojene hitrosti umrlo 49 oseb, enako kot v predkovidnem letu 2019 in kar 81 odstotkov več kot leta 2020, ko jih j ebilo 27. Med njimi je bilo največ voznikov osebnih avtomobilov (15) in voznikov motornih koles (14). Najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč so bili vozniki osebnega avtomobila. Sledijo kolesarji in vozniki enoslednih motornih vozil,« so sporočili z Agencije za varnost v prometu.

Neprilagojena hitrost je v zadnjih devetih letih po njihovih podatkih terjala kar 356 smrtnih žrtev. In letos? Doslej so zabeležili 480 prometnih nesreč, ki so se pripetile zaradi prehitrih voznikov. Dva udeleženca sta umrla, 24 se jih je huje poškodovalo. x