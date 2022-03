Kljub identificiranemu novemu sevu novega koronavirusa je nabor glasbenih festivalov, ki naj bi se to pomlad zgodili v Evropi, silen. Tudi najbolj tradicionalna turistična središča, kot švicarski Zermatt, so si omislila glasbeni festival. V njihovem primeru se imenuje Zermatt Unplugged. Gre za akustičarski festival v elitnem visokogorju, ki se bo odvil med 5. in 9. aprilom. Na njem se bo med drugim dalo slišati Edoarda Bennata, prvega Italijana, ki je napolnil milanski stadion San Siro. Leto 1980 se je pisalo, Bennato pa jih danes šteje 75.

Tudi v Mayrhofnu v Avstriji, za slovensko smučanje kultnem zimskošportnem središču, saj je Bojan Križaj leta 1975 tamkaj postal evropski mladinski prvak v slalomu, si bodo za konec sezone oziroma v prvih dneh aprila privoščili festival Snowbombing, ki bo bolj elektronske narave, glavni zvednik pa bo Fatboy Slim. Enako bodo v Söldnu smučarsko sezono končali z Electric Mountain Festivalom, ki pa je pa že razmeroma uveljavljena apres-ski bakanalija, katere dnevni strošek je 80 evrov, za kar dobite smučarsko karto in vstopnico za festivalski dan. A če vas bolj pritegne začetek aprila v švicarski Crans-Montani, boste tudi tam lahko med 8. in 17. aprilom neprekinjeno rajali na tamkajšnjem elektronskem Caprices Festivalu. Opcij, kako končati smučarsko sezono, torej ne manjka, a v začetku aprila bo na voljo tudi že nemalo dogodkov v dolinah. Kot na primer v Beogradu, kjer se 8. in 9. aprila obeta dvodnevni No Sleep, elektro festival, ki se dogaja v hangarjih rečnega pristanišča na obrežju Donave.

Starejše občinstvo bo rešil Zagreb

Največ spomladanskih festivalov bo elektronske narave, kot prvi dogodek z razširjenim programom se konec maja ponuja Sea Star v Umagu, kjer bodo glavne zvezde kultni raperji Cypress Hill, ki jih bo podprl nepogrešljivi DJ Umek, v živo se bo dalo slišati tudi Senidah in Buč Kesidi, duo iz Pančeva, čigar hit Nema ljubavi u klubu je dosegel tudi naše kraje. Konec maja, točneje med 24. in 30. majem, se bo v Ljubljani zgodil 38. festival Druga godba, ki je bil nekoč izrazito vezan na Križanke, tokrat bo pa potekal razseljeno na več prizoriščih, od Kina Šiške do igrišča pri dvorani Tabor.

Z nastopom junija in poletja se bo festivalska ponudba še bolj razmahnila, iz bližnje soseščine pa velja omeniti festival v avstrijskem Nickelsdorfu, kjer bodo v začetku junija med drugim nastopili Foo Fighters in pa Muse, medtem ko se bo v Ljubljani odvil festival Ment s številnimi mlajšimi zasedbami iz južnoslovanske regije. Za starejše občinstvo bo letos rešilen Zagreb, kjer se bo dalo konec avgusta (če boste dobili vstopnico) slišati Pixies, medtem ko se junija v Zagrebu obeta INmusic, kjer so med drugim najavljeni Nick Cave and The Bad Seeds, The Killers in Kasabian. Dan prej bi se moral v Kijevu začeti enomesečni festival UPark, ki pa mu bržkone ne bo usojeno zgoditi se. Podobno ne gre računati na Atlas Weekend, ki je bil v ukrajinski prestolnici predviden med 5. in 10. julijem.

Bo pa med 7. in 10. julijem v Novem Sadu, nekaj sto kilometrov od bojišča, festival Exit. Njegov nabor je tudi letos bogat, vključno z nekaj veteranskimi posladki, kot so Napalm Death in Sepultura, Discharge ali irski punk prvoborci Undertones, vendar pa brez Feargala Sharkeyja na glavnem vokalu. Istočasno se bo v Splitu dogajal festival Ultra. Vikend zatem pa v Šibeniku reggae Seasplash festival, na katerem bo kot glavni zvednik nastopil Macka B, medtem ko bo konec julija, točneje med 24. in 30. julijem, v Tolminu potekal Metaldays, med 8. in 12. avgustom pa tudi Punk Rock Holiday.

Macka B, angleški reggae zvezdnik, si bo na Hrvaškem očitno privoščil podaljšano bivanje, saj se bo iz Šibenika preselil na 30 kilometrov oddaljeni otork Murter, kjer se bo med 30. julijem in 5. avgustom v mestu Tisno zgodil festival Outlook. To pa v Tisnu ne bo edini festival. Murter zna biti polno obljuden. Letos bodo imeli tam še Dimensions in Defected.

V začetku avgusta se bo zgodil madžarski festival Ozora, ki je med slovenskim občinstvom prav tako že znana opcija, zmernobližnji bo tudi elektronski Lovefest v Vrnjački Banji v Srbiji med 4. in 6. avgustom. A v višegrajski skupini novosadskemu Exitu nemara lahko konkurira samo madžarski Sziget Festival, ki se bo letos zgodil med 10. in 15. avgustom, glavne zvezde bodo Kings of Leon in Arctic Monkeys, ki se bodo do takrat že vrnili iz ZDA, kjer se bodo potikali pomladi. Kdor bi si jih želel slišati v bolj eksotičnih okoliščinah, pa se lahko sredi avgusta odpravi v romunsko mesto Buftea na festival Summer Well. Kajti Arctic Monkeys se zdijo favoriti poletja in so najavljeni tudi kot glavne zvezde tradicionalnega angleškega Reading Festivala konec avgusta.

Glastonbury razprodan v pol ure

A letos se ima v začetku avgusta zgoditi tudi Glastonbury Festival, verjetno najslavnejši evropski festival, ki ga ni bilo od leta 2019, zato je letos toliko bolj pričakovan. Ob stotniji ansamblov, med katerimi najdemo tako Pet Shop Boys kot Supergrass, junake devetdesetih, ki so se ponovno zbrali prav leta 2019, se kot glavne zvezde letošnjega Glastonburryja najavljajo Billie Eilish, Paul McCartney, Kendrick Lamar in pa Diana Ross. A umirite se. Karte za letošnji festival so bile razprodane v vsega pol ure, kar pomeni, da bo treba potešitev iskati drugje. Recimo na Castle Festivalu v Fari pri Kostelu med 4. in 7. junijem, kjer se bo ob reki Kolpi dalo slišati bolj ali manj celotno prvo slovensko pop ligo z Joker Out na čelu, ob njih pa še Big Foot Mama, Siddharto, Pera Lovšina, Vlada Kreslina, Magnifica, Mrfy, Koala Voice, Laibach, Dan D in Elvisa Jacksona.

Med 23. in 26. junijem se bo na Šentviški gori zgodil festival Gora rocka, ki ima podoben koncept kot Castle, čeravno glavne zvezde Steven Seagulls prihajajo iz Finske, zmerno mednarodni pridih bodo pa dopolnili še S.A.R.S. A tudi na Šentviški gori bodo godli pretežno domači izvajalci, med drugim Hamo in Tribute to Love, San Di Ego in Šank rock.

Da so »največji glasbeni spektakel v jugovzhodni Evropi«, se hvalijo pri beograjskem Beer Festu, ki se kani zgoditi med 18. in 22. avgustom, vendar pa najavljena imena tega ravno ne upravičujejo, saj so na sporedu pretežno regionalni bendi s skupino Bijelo Dugme na čelu. Le v kateri postavi, se lahko sicer vpraša ljubitelj omenjene zasedbe. Bo pa med 15. in 20. avgustom vnovič na voljo prizorišče v Tolminu, kjer se kani zgoditi mednarodni reggae festival Overjam. Nakar bo spet nastopila jesen ... x