Kot je raznolika Slovenija, bo raznolik tudi letošnji 32. sejem za zeleni in aktivni turizem Alpe-Adria, ki po dveh letih ponosno odpira vrata. Na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču se bo od danes pa do 26. marca predstavilo več kot 130 ponudnikov turističnih storitev iz Slovenije, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Češke, Hrvaške, Italije in Nepala ter več kot 150 članov Turistične zveze Slovenije. Predstavilo se bo denimo več kot 30 hrvaških turističnih ponudnikov. Zaradi priložnosti, ki jih ponujajo aktivne počitnice, bo prav turizem na prostem eden od osrednjih vsebinskih poudarkov sejma, prav tako pomen trajnostnega turizma.

Petim bodo podelilinagrado jakob

Na sejmu bodo že enajstič podelili nagrado jakob za kakovost in odličnost v regiji Alpe-Jadran. Kot je poudaril predsednik mednarodne strokovne komisije za podelitev nagrade jakob dr. Janez Bogataj, gre pri izbiri vsakokratne tematike upoštevati poudarek na vodilu, katera področja velja v prihodnje razvijati ali jih vsaj dopolnjevati, izboljšati. Letošnja tema inovativna kolesarska doživetja izhaja iz razmeroma rastočega kolesarskega turizma v Sloveniji in predvsem možnosti, ki jih ima to področje turizma v naši državi. »Ta turistični proizvod med vsemi drugimi verjetno najbolj neposredno sooblikuje trajnostni turizem. Seveda pri tem ni zanimivo število prevoženih kilometrov glede na čas, ampak predvsem kakovostno doživljanje pokrajine in ljudi, ki si na določenih območjih gospodarsko, družbeno in duhovno prizadevajo ter ustvarjajo,« poudari dr. Bogataj. Tokrat je jakoba za inovativna kolesarska doživetja prejel projekt Kolesarstvo za gibalno ovirane osebe ARS VIVA Zavoda za kulturno integracijo in socializacijo družbenih skupin. Nagrajene so tudi Juliana Bike, krožna daljinska turnokolesarska pot, in družinske kolesarske dogodivščine na Vrhniki, ki jih pod imenom ArheKoloVrhnika in KoloVagaBevke pripravlja Zavod Škrateljc. Charming Slovenija je komisijo prepričal s projektom Kdo sestavlja tvoj zajtrk? S kolesom do izvora!. Nagrajen je bil tudi butični ekohotel Koroš, ki je usmerjen na gorske kolesarje.

Ena vstopnica, dva sejma

Obiskovalci sejma bodo lahko z eno vstopnico obiskali dva sejma, saj hkrati potekajo še 15. mednarodni strokovni Sejmi okusov GASTexpo in Sladoled v organizaciji Primorskega sejma. »Kljub dvema dolgima letoma epidemije, ki sta globoko zarezali v sektor Ho-Re-Ca, sejmi vztrajno sledijo napredku in dajejo prostor tehnološkim inovacijam v stroki, v svojem bistvu pa ostajajo zvesti primarni vlogi sejma kot medija – poudarjajo pomen in kakovost osebnega stika, ki odpira vrata v svet,« je povedal Matjaž Turk, direktor GASTexpo in Sladoled. »Jubilejni 15. mednarodni strokovni sejmi okusov se bodo v štirih dneh zazrli v preteklost, predstavili ter slavili uspešne prakse in inovacije. Še pomembneje pa je, da se bodo ozrli v prihodnost ter zarisali smernice v gastronomiji in hotelirstvu,« je poudaril in dodal, da bo letos več kot 300 razstavljalcev, tako domačih kot tujih, ki se bodo združili s strokovno zainteresirano javnostjo v želji po pridobivanju in izmenjavi znanja, širjenju poslovnih stikov in mrež, promociji lastnih blagovnih znamk, predstavitvi ter postavitvi na zemljevid gastronomije oziroma hotelirstva in iskanju novih poslovnih priložnosti. x