Hekerji so vdrli v spletni portal Slobodne Dalmacije in objavili okoli deset proruskih besedil o vojni v Ukrajini. Tekste so objavili pod imeni pravih novinarjev tega medija, so sporočili iz uredništva časnika in dodali, da so napad prijavili policiji.

Glavna urednica Slobodne Dalmacije Sandra Lapenda Lemo dogajanja za medije sicer ni hotela komentirati. Za hrvaško tiskovno agencijo Hina je dejala le, da poteka preiskava, članke pa so izbrisali.

Napad je že obsodilo Hrvaško novinarsko društvo (HND). »Na žalost to v vojnih razmerah, ki so zavladale v Evropi, ni nekaj nepričakovanega. Posebno v oči bode dejstvo, da so stare tekste, ki so v sistemu Slobodne Dalmacije, zamenjali članki, ki širijo rusko propagando o vojni z Ukrajino«, je sporočil predsednik HND Hrvoje Zovko. Ob tem je pozval vse institucije, naj se vključijo v preiskavo, in vse medije, ki bi se jim zgodilo kaj podobnega, naj to takoj prijavijo.