Letošnji turistični izgledi so dobri. Morda je v tem smislu malce bolj zgodaj posijalo sonce, če sodimo po tem, da je vse manj omejitev in vse manj ukrepov, ki bi ovirali potovanja. Toda številni ukrepi vendarle veljajo in za zdaj ostajajo, ponekod jih celo ponovno uvajajo zaradi širitve variante omikron. Pa vendarle lahko rečemo, da gre na bolje in da se morda že lahko veselimo spomladanskih in poletnih počitnic. Pri čemer pa je nujno opozoriti na nekatere pasti.

Turistična industrija se po vsem svetu nadeja, da bo zavoljo zmanjševanja primerov okužb spomladi in poleti končno doživela razcvet.

Željni počitnic Povsod, tudi pri nas, agencije ugotavljajo, da so ljudje željni počitnic in potovanj, da se je povpraševanje povečalo, ponekod pričakujejo tudi za več kot stoodstotno povečanje potovanj. Ko so nedavno o trendih ameriški novinarji spraševali pri eni največjih turističnih posredovalnic na svetu, Expedii, so pojasnili, da opažajo, kako ne gre zgolj za to, da bi ljudje nekam potovali, pač pa tudi za občutenje tiste svobode, ki so jo ukrepi zoper pandemijo omejevali v zadnjih dveh letih. Ko smo po izkušnjah vprašali pri eni naših največjih agencij, Palmi, nam je Nena Kraševec, ki tamkaj skrbi za odnose z javnostmi, pojasnila: »Povpraševanj in rezervacij za prvomajske in poletne počitnice je veliko, potniki nestrpno pričakujejo počitnice in odklop od vsega, kar nas je v zadnjih dveh letih doletelo. V agenciji Palma beležimo rezervacije vseh vrst, od poletnih počitnic, kjer naši potniki rezervirajo počitnice po first minute ponudbi v Grčiji, Španiji, Turčiji, Hrvaški, Črni gori…, do prvomajskih počitnic in tudi vodenih potovanj.«

Trendi navzgor Trende navzgor opažajo tudi v letalski industriji. Za zdaj se sicer niso uresničile napovedi, da se bodo cene vozovnic bistveno znižale, pač pa se utegne zgoditi ravno obratno: predvsem zaradi nihajočih cen naftnih derivatov, nazadnje zaradi vojne v Ukrajini, utegnejo cene celo zrasti. Vendarle podatki za zdaj kažejo, da panoga okreva, a za zdaj počasneje, kot so napovedovali nekateri strokovnjaki. Za ilustracijo: lani so letalski prevozniki po svetu prepeljali 4,4 milijarde potnikov, kar je 48 odstotkov prometa iz predkoronskega leta 2019. Mednarodne lete v Slovenijo trenutno opravlja enajst letalskih prevoznikov, ki letijo na dvanajst destinacij, pri tem so najpomembnejše povezave prek Frankfurta, Carigrada, Pariza in Beograda. Po napovedih 16 letalskih prevoznikov bo v poletnem voznem redu ljubljansko letališče neposredno povezano z 20 destinacijami, pričakujejo pa tudi povečano število čarterskih poletov. Razlog, zakaj je opaziti še nekaj zadržanosti pri potovanjih, deloma pripisujejo številnim neznankam, med drugim vplivu omikrona, številu okužb poleti pa tudi, kateri ukrepi utegnejo ostati in kateri ne. Navsezadnje je v številnih državah še vedno obvezno testiranje pred uporabo javnih prevoznih sredstev, še posebno letal. Čeprav je vse manj omejitev, večina držav prav tako še vedno zahteva izpolnjevanje PCT-pogoja.