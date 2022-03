Ko je Anastasija Lendel lani oktobra prišla iz Ukrajine k nam študirat ekonomijo, si niti v sanjah ni predstavljala težav, ki jo pestijo danes. »Ljudje bežijo pred vojno in vse težje podpirajo svoje otroke na študiju. Zaenkrat še imam nekaj denarja, a to varčujem za plačilo najemnine, elektrike in vode. Iščem si delo, saj mi starši ne morejo več pomagati ker tudi njim zmanjkuje denarja,« je povedala študentka, ki bi si želela nadaljevati študij v Ljubljani, a bo težko plačala nekaj tisoč evrov šolnine za letnik. Upa, da bodo na univerzi v prestolnici razmislili o ukinitvi šolnin za ukrajinske študente.

Na ljubljanski ekonomski fakulteti že leto in pol študira tudi Sergej Višeslavov iz Sankt Peterburga. »Sam imam srečo, saj imam nekaj sorodnikov v Sloveniji in mi finančno pomagajo. Za ostale ruske študente pa je težava, saj ni mogoče poslati denarja prek banke v Slovenijo. Nekateri so ves svoj denar dvignili na prvi dan vojne in imajo nekaj zaloge. Zdaj iščejo študentsko delo,« predstavi težave Sergej, ki se v Rusijo ne želi vrniti. »Tukaj si želim doštudirati vsa štiri leta. Pri nas še vedno velja naborniški sistem – če ne študiraš, greš v vojsko. Slišali smo, da v Ukrajino že pošiljajo tudi moške do letnika rojstva 2004,« pojasni Sergej.

Raje begunci kot nazaj v Ukrajino Ekonomska fakulteta v Ljubljani ima sicer vpisanih 11 ukrajinskih in 46 ruskih študentov. »Ukrajinske študente smo pozvali, naj se nam oglasijo in povedo, ali potrebujejo kakršno koli pomoč. Vsi se niso odzvali, nekateri so v Ukrajini in ne vemo, ali jim bo uspelo priti sem. Vsak ima svoje težave. Nekateri imajo tam družino in jih skrbi, drugi se počutijo krive, ker so pri nas na varnem, njihovi sorodniki pa ne,« razloži Martina Sagir iz službe za študijske zadeve na ekonomski fakulteti. »Nekateri študenti so že izrazili skrb, da ne vedo, če bodo lahko plačali šolnino. Ne vedo niti, koliko časa bodo še imeli dovolj denarja za življenje tukaj. Nekateri razmišljajo, da bi zaprosili za begunski status,« še razlaga Sagirjeva in dodaja, da so na fakulteti že organizirali pomoč za prizadete študente.

Bančne kartice ne delujejo več Ruskim študentom, ki imajo ruske bančne račune, njihove kreditne in debetne kartice v Sloveniji zaradi gospodarskih sankcij ne delujejo več. »Študenti, ki z družino v Sloveniji živijo že nekaj let in imajo bančne račune tukaj, niso v težavah. Ti, ki so prišli pred kratkim in imajo banko v Rusiji, pa so ostali praktično brez sredstev. Nekateri so slišali ali pa predvidevali, da bi se to lahko zgodilo, zato so pred tem vsak dan dvigovali denar in zdaj živijo od gotovine, kolikor je imajo. Ker jim starši ne morejo poslati denarja, je vprašanje, kako dolgo bo še šlo tako. Ruske študente skrbi, ker dejansko ne vedo, kaj naj naredijo, posebna pomoč zanje pa se niti ne predvideva,« še razložijo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Več študijskih mest za Ukrajince Na dveh največjih univerzah pri nas, ljubljanski in mariborski, skupaj študira 52 ukrajinskih in 140 ruskih študentov in študentk. »Na Univerzi v Mariboru smo že pripravili predlog ukrepov, med katerimi je tudi oprostitev plačila šolnine ter prispevkov za študij vsem ukrajinskim državljanom, in sicer že tekoče študijsko leto, z vladnimi organi in predstavniki gospodarstva pa se že dogovarjamo o prestrukturiranju virov financiranja v projektih, katerih delovanje poznamo in v katerih vidimo rezerve,« so sporočili z Univerze v Mariboru in poudarili, da je in še bo med ukrajinskimi begunci tudi vse več takih, ki bi si želeli tukaj študirati ali pa študij dokončati. Kolegi na ljubljanski univerzi na vlado že naslovili poziv, da zagotovi dodatna mesta za vpis na študij, posebne štipendije in povečanje števila mest za doktorandke ter mlade raziskovalke.