»Balkan boy«, ki mu niti rockerji ne zamerijo udejstvovanja pri popevki Evrovizije. Svojo glasbeno pot je začel leta 1990 s skupino U'redu, katere zapuščina sta 2 albuma – Goli in Let's Dance. Od leta 1993 je samostojni glasbeni jezdec in občasni filmski igralec. Za njim so vloge v filmih Stereotip, Kajmak in marmelada, Poker in Porno film. Če smo zelo natančni, je prav, da povemo, da je bil Magnifico na začetku svoje kariere tudi del projekta Hits of Mr. Džirlo. Z Anjo Rupel, Alešem Klinarjem in pokojnim Žanom Zmazkom so pod imenom V.I.S. Diamanti ustvarili nekaj pesmi za takrat zelo podjetnega prodajalca raznih zelišč in čajev Mr. Džirla, čigar najbolj znani proizvod je bil čang šlang. Še prej, pri sedemnajstih, je bil član Folklorne skupine Franceta Marolta: »Takrat mi je bilo malo smešno, da hodim na folkloro, a bilo mi je všeč. Zdaj se mi zdi to neka ustanova, neka nacionalna, ozaveščena, osamosvojiteljska ustanova.« In če gremo še malo nazaj, prvič je nastopil leta 1979 v belokranjski gostilni Pri Budetu v Adlešičih. »Bil sem v osmem razredu, igrali smo za novo leto in zaslužil sem 100 mark. Imenovali smo se Ansambel Lavrioni in pojma nimam, kaj naj bi to ime pomenilo. Igrali smo Srebrna krila, Nove fosile, Magazin, Miša Kovača in Pro arte.«

O pesmi In ko enkrat bom umrl nam je Magnifico povedal: »Skladba je bila izdana na albumu Kdo je čefur in osvetlila še kar mračno ploščo. Pesem je ljubezenska, govori o ljubezni in tudi sam tako razumem božič. To pa je tudi eden od razlogov, zakaj že več kot 15 let na ta dan delam koncerte, ki so postali tradicionalni. Poleg tega – če si muzikant, greš enkrat na Evrosong in narediš en božični komad. In to je moj poskus v tej smeri.«

Izvajalec:

Magnifico

Glasba:

Robert Pešut - Magnifico

Besedilo:

Robert Pešut - Magnifico

Leto:

1995