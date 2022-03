Vremenoslovci so v torek okoli 20.30 po lokalnem času izdali opozorilo pred tornadom in prebivalce pozvali, naj se zatečejo v zatočišča. Največ škode je tornado povzročil v vzhodnem predmestju New Orleansa Arabi, kjer so potrdili tudi smrtno žrtev, so sporočile lokalne oblasti.

Na posnetkih je bilo videti popolnoma uničene domove, na cestah pa polomljene ulične svetilke, električne kable in razbitine. Trenutno sicer še preučujejo razsežnost nastale škode.