»Lahko napovemo nadaljnjo rast cen, za zdaj gre v smeri nekaj odstotkovnih sprememb, pri posameznih izdelkih bistveno več. Ampak smo v tako izjemnem stanju, da je težko napovedovati kaj več. Takšnih skokov kot pri energentih ne bomo doživeli, če pa bo kriza daljša, seveda lahko doživimo še nesluten razmah cen hrane. Ampak počakajmo še malo s takimi napovedmi,« miri dr. Emil Erjavec, redni profesor za agrarno politiko in ekonomiko na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, in dodaja, da bosta, kot zdaj kaže, res najbolj na udaru moka in meso, piše Meta Černoga v novi številki Nedeljskega dnevnika.

Kot poudarja, je Evropska unija največji svetovni izvoznik hrane. Pred leti je prehitela ZDA. Je prehransko varna, njena naloga je predvsem prispevati k prehranski varnosti v drugih delih sveta. Na področju žit je EU samooskrbna, ni pa pri oljnicah. V bistvu je edina, ki uvaža resne količine surovin iz vsega sveta, ne le iz črnomorskega bazena. Dejstvo je, da članice EU veliko izvažajo pšenico, iz črnomorskega bazena pa kupujejo predvsem nekatere južne članice, Ciper, Portugalska in Španija, ki niso samooskrbne; ukrajinska in ruska pšenica je bila pač cenejša kot evropska.

»Kakšen bo izpad trgovine iz tega prostora, je še zmeraj težko napovedati. Ukrajina bo definitivno imela težave s setvijo in tudi žetvijo. Vprašanje je, kako dolgo bo vse skupaj trajalo. Pri živilih je mogoče pričakovati določene težave vsaj v prvem obdobju na področju sončničnega olja, ne pa olja kot takega. Treba je vedeti, da se bodo kmetje prilagajali in da bo rast odkupnih cen spodbudila rast pridelave, če bodo le na voljo gnojila,« pravi Emil Erjavec, ki ocenjuje, da bo učinek vojne manjši na ravni pomanjkanja določenih surovin in bolj posreden prek rastočih cen kmetijskih surovin.

»Pričakovati je, da se bodo nekje hitro, drugje pa postopoma vzpostavili novi oskrbni kanali. V igro bodo prišli tudi nadomestni proizvodi, višje cene bodo spodbudile tudi pridelavo po svetu. Vsaj srednjeročno bodo vse alternative seveda dražje kot nakupi iz črnomorskega bazena. Če že kje, potem je bolj kot oskrba prebivalstva problematična oskrba z močno krmo za evropsko, tudi slovensko živinorejo, pa tudi tu gre predvsem za rastoče stroške pridelave in prireje, deficiti bodo verjetno le kratkoročni,« ocenjuje Erjavec.

Na vprašanje, kaj lahko lahko vsak posameznik stori, da se v čim večji možni meri prilagodi danim razmeram, odgovarja, da predvsem ne sme zapasti v nobeno paniko. »Človek ne more verjeti, kaj se dogaja, kako nerazgledani smo in kako čredno reagiramo. Nobene lakote s hrano ne bo, ne tukaj in ne v prihodnje. Ob dražjih cenah hrane, ki bodo take vsaj kratkoročno, če ne srednjeročno, pa je treba poskrbeti za najšibkejše in jim zagotoviti dostojen obrok. Delati zaloge hrane doma je davek na neumnost. Bodimo pametni! Lahko pa se ukvarjamo z vrtičkarstvom, saj je to dobro iz več razlogov, in kupujemo preverjeno hrano iz lokalnega okolja od domačih proizvajalcev.

