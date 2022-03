»Danes je v mestu približno 100.000 ljudi. V nehumanih pogojih. V popolni blokadi. Brez hrane, vode, zdravil. Pod nenehnim obstreljevanjem, pod nenehnim bombardiranjem, «je v nagovoru na Facebooku, ki ga povzema britanski BBC, dejal Zelenski. Samo v zadnjih 24 urah je po njegovih besedah mesto zapustilo več kot 7000 ljudi. A prizadevanja za reševanje civilistov prek koridorjev ovirata »rusko obstreljevanje in teror«, je zatrdil in navedel primer ene od skupin, ki da so jo med potovanjem po dogovorjenem humanitarnem koridorju zajeli Rusi.

Znova je pozval Rusijo, naj omogoči varne humanitarne koridorje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mariupolj je ključna tarča v vojni ruskega predsednika Vladimirja Putina proti Ukrajini, saj bi z zavzetjem mesta zagotovil most med ruskimi silami na Krimu in ozemljem pod ruskim nadzorom na severu in vzhodu. Po navedbah ameriškega Pentagona Rusija sedaj mesto napada z artilerijo, raketami dolgega dosega in z ladij v bližnjem Azovskem morju.

Lokalne ukrajinske sile poročajo tudi o silovitih spopadih z rusko pehoto, ki da napada mesto, potem ko je to zavrnilo poziv k predaji, poroča AFP.