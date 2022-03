Če bi tudi najbolj zveste navijače Olimpije vprašali, koliko trenerjev se je na klopi zvrstilo od sezone 2009/10, ko so se Ljubljančani vrnili med najboljše slovenske klube, bi verjetno le redki znali odgovoriti na vprašanje. In kakšen je pravi odgovor? Če verjamete ali ne, dvajset različnih, od tega je bil večni »gasilec« Safet Hadžič na klopi trikrat, Robert Pevnik, Marijan Pušnik in Dino Skender pa po dvakrat. Zato se je morda marsikdo nasmehnil od novici, da je Prosinečki z Olimpijo podpisal dolgoročno pogodbo.

»Moram priznati, da se je zelo lepo vrniti v Ljubljano. Pri Olimpiji sem že igral pred dvema desetletjema, zdaj sem prevzel vlogo glavnega trenerja članske ekipe. Občutek je zelo dober, prišel sem v klub, ki ga dobro poznam. Poznam tudi Ljubljano in res se veselim pustolovščine, ki je pred mano. Upam in verjamem, da bo vse potekalo po načrtih in da bomo s skupnimi močmi poskrbeli, da bo Olimpija kar najuspešnejša,« je 53-letni hrvaški strokovnjak, ki za sabo nima tako bleščeče trenerske kariere, kot je bila njegova igralska, dejal ob podpisu pogodbe.

Prosinečki, ki je bil s Crveno zvezdo evropski klubski prvak, igral pa je tudi za Dinamo, Real Madrid, Barcelono, Real Oviedo, Sevillo, Standard Liege in Portsmouth, je proti koncu igralske kariere eno leto igral za Olimpijo, s katero je osvojil pokalni naslov. Kariero je končal v Zagrebu. Nato je bil štiri leta pomočnik hrvaške reprezentance, dve leti prvi trener Crvene zvezde, dvakrat je vodil turški Kayserispor in enkrat Denizlispor ter bil selektor Azerbajdžana in BiH.

»Na Olimpijo me vežejo zelo lepi spomini. Stadion ni bil tako lep, kot je zdaj, takrat smo igrali še za Bežigradom. Igrali smo dober nogomet, osvojili pokalno lovoriko, tudi v prvenstvu nismo bili daleč od uspeha, hkrati sem dobil kar nekaj zelo dobrih prijateljev. Zaradi njih sem se tudi pogosteje vračal v Ljubljano.« Seveda se Prosinečki zaveda, da se od spominov ne živi. Pričakovanja navijačev Olimpije so visoka, čeprav se naslov državnega prvaka vse bolj odmika, saj za vodilnim Mariborom zmaji zaostajajo že za sedem točk. Prav tako je Olimpija že končala nastope v pokalnem tekmovanju.

»Na delu želim videti ekipo, ki bo igrala napadalen, všečen nogomet. Ekipo, ki bo prevladovala na igrišču. Moj cilj je navijačem ponuditi Olimpijo, ki bo napadalno usmerjena, ki bo všečna in ki bo zmagovala,« obljublja Prosinečki. Drugo vprašanje pa je, ali ima Olimpija po ne ravno posrečenem zimskem prestopnem roku v svojih vrstah nogometaše, ki so sposobni udejanjiti besede svojega novega trenerja.

