Po slabšem začetku sezone v evropskem pokalu so košarkarji Cedevite Olimpije v zadnjem obdobju močno dvignili formo. Po vrsti so na zadnjih petih tekmah v evropskem pokalu padli Bursaspor, Ulm, Budućnost, Promitheas in Virtus. Predvsem uspeh v Bologni je bil tisti, ki je še dodatno dvignil samozavest Ljubljančanom, saj so proti glavnim favoritom v drugokakovostnem evropskem tekmovanju vodili praktično vso tekmo in na koncu zasluženo prišli do zmage.

S pozitivnim nizom so se zmaji močno dvignili na lestvici skupine B, kjer so trenutno na četrtem mestu izenačeni ravno z Virtusom, a so v medsebojnih obračunih boljši in zato v prednosti. Kapetan Jaka Blažič in soigralci morajo do konca rednega dela, v katerem so jim ostale še tri tekme, narediti vse, da zadržijo vsaj trenutni položaj, ki kot zadnji zagotavlja prednost domačega parketa v osmini finala, pogledujejo pa lahko tudi k tretjemu mestu, saj za Budućnostjo zaostajajo le za zmago. Pomemben korak bi naredili že z današnjim uspehom v 16. krogu, ko v Stožicah gostuje Venezia, ki je Olimpiji tesno za petami.

Golemac zahteva še boljšo obrambo

Da so košarkarji Cedevite Olimpije resnično našli pravo povezanost in kemijo v moštvu, je bilo mogoče videti tudi na gostovanju v Zadru. Ko so gostitelji na začetku drugega polčasa naredili serijo in tudi prevzeli vodstvo, so varovanci trenerja Golemca v trenutku odgovorili in ustvarili visoko razliko. Očitno se še kako dobro zavedajo kakovosti, ki jo premorejo, in jih iz tira ne vržejo niti serije, ko nasprotnik zadeva z vseh položajev. Kar lahko Golemca dodatno veseli, je povratek Melvina Ejima, ki se je po tragični smrti brata vrnil v Slovenijo in bo v preostanku sezone dodatno orožje predvsem v obrambi, ob dobrem dnevu pa tudi v napadu.

Ob izjemni napadalni formi se zdi, da je Olimpija vse bolj povezana tudi v obrambi. A Golemca to ne zadovoljuje in želi, da moštvo v tem pogledu še napreduje. Zaveda se namreč, da bo ravno obramba ključna, ko bo v napadu zaškripalo. »Ko zmaguješ, je vse lepo. Napadalno imamo resnično veliko orožij in lahko nasprotnika ranimo na različne načine. Še vedno bi rad videl, da naredimo kakšno podajo več, da bolje izkoriščamo trenutke, ko je nasprotnik v bonusu, in da še večkrat iščemo odprtega igralca. A moramo ostati skromni in se zavedati, da bodo prišli tudi slabši dnevi. Takrat bo ključna obramba, zato moramo narediti vse, da jo dvignemo na višjo raven,« razmišlja Jurica Golemac.

Želijo si bučne podpore s tribun

Tokratni nasprotnik Venezia v Ljubljano prihaja ranjen. Za italijansko moštvo bo to četrto zaporedno gostovanje, na zadnjih treh pa so doživeli poraze. V evropskem pokalu proti Valencii in Bursasporju, v domačem prvenstvu pa proti Virtusu. Pri Venezii se po operaciji križnih kolenskih vezi v pogon počasi vrača naturalizirani slovenski košarkar Jordan Morgan, ki pa za zdaj še nima vidnejše vloge. »Venezia ima izredno kakovostno moštvo, ki so ga okrepili še z Jordanom Theodorejem in Jordanom Morganom. Po imenih so ena boljših ekip v naši skupini. Proti Valencii in Virtusu so vodili večji del tekme, a na koncu niso zdržali. Igrajo specifično košarko z veliko conske obrambe in prevzemanji, na kar se bomo morali dobro pripraviti. V obrambi se jim bomo morali postaviti fizično po robu in bolje zapirati prostor pod obročema, saj ima Venezia kopico visokih in atletskih košarkarjev,« je nasprotnika analiziral Golemac, ki si po številnih zmagah v zadnjem obdobju skupaj z igralci želi bučne podpore s tribun.