Vse za zdravnika

Ljubljančanom, ki zaman iščejo osebnega zdravnika, lahko odpiranje koncesionarskih ambulant prinese nekaj olajšanja. Rešitve v sili, ki so bolj ko ne omejene na nujno pomoč v zdravstvenem domu ali bolnišnici, pač niso dostojna zdravstvena oskrba. A hkrati so zadnje napovedi o reševanju krize osnovnega zdravstva znamenje poraza ljubljanskega zdravstvenega doma, občine in slovenskih zdravstvenih oblasti.