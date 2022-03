Danes 54-letni Boris Becker, ki je zaslovel kot sedemnajstletni zmagovalec Wimbledona, zanika vseh 24 točk obtožnice, po katerih naj bi v stečajnem postopku od maja do oktobra 2017 prikrival imetje, med drugim gotovino, nepremičnine in pokale. Štiriindvajsetkrat naj bi kršil britanski zakon o insolventnosti, kar je kaznivo dejanje, zato utegne končati v zaporu.

Becker je bil leta 1985 senzacionalni najmlajši zmagovalec najstarejšega teniškega turnirja na svetu. Leto kasneje (1986) je ubranil naslov, tretjič in zadnjič pa je v Wimbledonu, kjer je bil finalist sedemkrat, zmagal leta 1989. Dvakrat je zmagal na avstralskem grand slamu (odprto prvenstvo Avstralije) in enkrat na ameriškem (odprto prvenstvo ZDA). Šestim grand slam zmagam je dodal 43 pokalov zmagovalca z drugih turnirjev. Dvanajst tednov v letu 1991 je bil prvi na svetovni lestvici. 49 naslovom v igri posameznikov je dodal 15 zmag v dvojicah, med njimi olimpijsko zlato. Z drugimi besedami, bil je eden najuspešnejših teniških igralcev v zgodovini in je temu primerno zaslužil ogromno denarja. Samo s turnirskimi nagradami je zaslužil 25 milijonov dolarjev, kar ga uvršča na trinajsto mesto (vodilni je Đoković s 148 milijoni dolarjev). Skupno naj bi zaslužil več kot 100 milijonov dolarjev.

Kam so šli vsi ti milijoni enega najbolj znanih Borisov, da je moral bankrotirati?

Ženske in karte

Največ so ga stale dve ženi, več zaročenk in veliko drugih žensk, ki so si neverjetno podobne. Vse so veliko mlajše od njega, lepotice in skoraj vse mešane rase. Ločitev (2001) od prve žene, igralke in manekenke Barbare Feltus, s katero sta bila poročena osem let in imata dva otroka, ga je stala 14 milijonov dolarjev. Dal ji je tudi razkošno stanovanje na Floridi. Seme te ločitve in naslednjega velikega izdatka je bilo posejano že leta 1999, neposredno po Beckerjevem polfinalnem porazu v Wimbledonu, po katerem se je odločil za teniško upokojitev. V londonski restavraciji Nobu, kjer je utapljal žalost, je srečal rusko manekenko Angelo Ermakovo, s katero naj bi postala starša hčerke v petih sekundah. Ona je trdila, da sta se na hitro ljubila v omari za metle v restavraciji. On je sprva trdil, da se je oplodila sama s semenom, ukradenim med oralnim seksom. Leta 2002, po pozitivnem testu očetovstva, je slednje priznal (malokatera hči je tako podobna očetu, kot je njuna) in dejal, da je bilo to najdražjih pet sekund njegovega življenja. Ermakovi je dal dva milijona dolarjev in pristal na 25.000 dolarjev letne podpore hčeri (do njene polnoletnosti). Leta 2009 se je poročil z nizozemsko manekenko Sharlely Kerssenberg, s katero imata enega otroka. Razšla sta se leta 2019, še vedno pa nista uradno ločena. Zadnjih nekaj let se je kazal z vrsto lepotic, zdaj pa ga na sodišču spremlja veliko mlajša skrivnostna Lilian De Carvalho.

Odkar je teniški lopar in šport obesil na klin, je bil res med turnirjem v Wimbledonu komentator na televiziji BBC in tri leta Đokovićev trener, a glavnino časa in denarja je od leta 2007 posvetil kartam – pokru na spletu. Igra ga »poklicno« in pogosto, menda z dobičkom, in je najbolj znan med slavnimi, ki jih za promocijo angažira spletno podjetje Pokerstars.

Denar naj bi skrival tudi pri ženah

Na začetku sojenja v Londonu je sodnica porotnike pozvala, naj pozabijo na Beckerjevo slavo in ga obravnavajo kot nekoga, ki ga prvič vidijo. Tožilka je porotnike pozvala, naj mislijo predvsem na njegovo nepoštenost, ki naj bi bila ključna. Dejala je, da je Becker zlorabil »poceni stečajno kupčijo, zato mora biti kaznovan«. Becker je osebni stečaj prijavil leta 2017, ker da ni mogel poplačati 3,5 milijona evrov posojila zasebni banki Arbuthnot Latham, s katerim je kupil vilo na Majorki v Španiji. Obtožen je, da je sodišču takrat prikril svoje delnice, dve nepremičnini v Nemčiji in eno v Angliji, skupaj vredne milijon evrov in pol, več kot dva milijona evrov gotovine, 1,3 milijona evrov, za kolikor je prodal prodajalno avtomobilov v Nemčiji, ter pokale teniških zmag, ki bi jih moral izročiti in prodati za poplačilo dolga. Obtožen je tudi, da je pred prijavo osebnega stečaja prenesel denar na vrsto računov drugih oseb, med njimi na računa prve žene Barbare in druge, uradno še vedno žene Lilly, s katero ne živi že skoraj štiri leta.

Becker je prišel na sodišče ne samo z najnovejšo spremljevalko Lilian, ampak tudi s prevajalko v nemščino, čeprav odlično govori angleško. Menda zato, ker je angleški pravni jezik zelo zapleten. Kar je sicer res. Podpisani to vem – že zato, ker sem bil na začetku leta (hočeš, nočeš, moraš) tri tedne porotnik. Nekdanja teniška legenda je pogojno na prostosti. Do konca sojenja mora »živeti in prenočevati« na londonskem naslovu, ki ga je dal sodišču. Sojenje naj bi trajalo tri tedne. x