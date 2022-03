Manj kot tri tedne je še do prvega kroga francoskih predsedniških volitev in 70-letni radikalni levičar Jean-Luc Melenchon se v javnomnenjskih poizvedbah še kar naprej vzpenja. Po zadnji anketi inštituta Elabe ima 15 odstotkov glasov in je na tretjem mestu, s tem pa pet odstotnih točk za 53-letno skrajno desničarko Marine Le Pen, ki ji je podpora prav tako precej narasla. Aktualni predsednik Emmanuel Macron bi zmagal s 27,5 odstotka glasov. Za tekmo z Macronom v drugem krogu, ki bo 24. aprila, se tako več ne borita skrajni desničar Eric Zemmour in desničarka Valerie Pecresse, ki sta oba zdrsnila na 10 odstotkov podpore.

Melenchon rešuje levico

Melenchonova podpora se je v zadnjih dneh še povečala, potem ko je v nedeljo kot izjemen govornik in ljudski tribun blestel na predvolilnem zborovanju v sončnem Parizu. »Ob 16.33 je prišla pomlad,« je vzkliknil pred več deset tisoč privrženci. »Dolžina dneva je zdaj ujela dolžino noči. Desetega aprila pa se boste vi morali odločiti, ali želite ustvariti pomlad ljudstva.« Vse volilce levice nagovarja, naj glasujejo zanj, saj da bo levica le tako lahko imela kandidata v drugem krogu, kjer je še vse mogoče (volilci Le Penove bi lahko glasovali zanj). Predvsem pa bi moral pred prvim krogom pridobiti privržence kandidata Zelenih Yannicka Jadota in karizmatičnega kandidata komunistov Fabiena Roussela, ki sicer drugače kot Melenchon podpira jedrske elektrarne. Prvič v zadnjih 50 letih so komunisti močnejši od socialistov, ki jih predstavlja pariška županja Anne Hidalgo.

Melenchon ima izdelan konkreten socialni program, v katerem sta tudi upokojevanje pri 60 letih in neto minimalna plača 1400 evrov. Zavzema se za nižje sloje proti bogatim, zelo pomemben je tudi njegov ekološki del programa. Zanimivo je, da Melenchonu in Le Penovi, ki se prav tako osredotoča na povečanje kupne moči nižjih slojev, ne škodi njuna navezanost na Putina pred ukrajinsko vojno. Oba pa sta drugače kot Zemmour takoj odločno obsodila rusko agresijo in se zavzela za sprejem ukrajinskih beguncev.

Macron, Le Penova in Melenchon po mnenju anket vodijo tudi zato, ker vsak v svojem političnem taboru daje vtis izkušenega politika, ki mu gre zaupati v kriznih in nemirnih časih. Slednje ne velja ne za Zemmourja ne za Pecressovo in obema je podpora v zadnjih mesecih znatno padla.

Mogoč »tretji krog« volitev

Predsednik Macron se medtem izogiba televizijskim soočenjem, zaradi česar nekateri desni politiki, ki podpirajo republikanko Pecressovo, namigujejo, da bi mu lahko očitali nelegitimno izvolitev zaradi neudeležbe v demokratični predvolilni razpravi. Lahko bi bil spet izpostavljen napadom z ulice, kot se je zgodilo leta 2018 z rumenimi jopiči. Francija ima v resnici veliko izkušenj s »tretjim krogom« volitev, ko poraženci poskušajo doseči svoje s pomočjo pouličnih protestov. Tudi zato Macron obljublja participativno demokracijo, torej dialog z državljani. A to bo glede upokojevanja pri 65. letu, kar je del njegovega programa, težko izpeljal.

Prejšnji teden je Macron predstavil program, v katerem je napovedal tudi reforme v šolstvu, več denarja za matere samohranilke in za vojsko, policijo ter gasilce, večje opiranje na domače kmetijstvo, povečanje suverenosti na področju energije, to je gradnjo novih jedrskih elektrarn ter večje investicije v sončne in vetrne elektrarne. Macron pravi, da je od 100 predvolilnih obljub iz leta 2017 izpolnil 74 le-teh. Njegov največji uspeh pa je po njegovem mnenju to, da je kronično visoko francosko brezposelnost znižal na sedanjo 7,3-odstotno raven.