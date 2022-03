Mislim svoje mesto: Tisti, ki prihajajo parkirat

Vsi jih poznamo: stanujejo kje daleč, onkraj obvoznice ali še dlje, v mesto pa se vozijo na delo. S svojim avtom, jasno, saj niso barbari, da bi skočili na avtobus ali vlak. Z avtom se potem v konicah vozakajo po vpadnicah in prodirajo proti mestnemu središču (ter delajo gnečo), tik pred centrom pa zavijejo na kakšno stransko ulico in tam parkirajo. Brezplačno, jasno. Ker takih mest ni več na pretek, so to njihove skrivnosti, tako kot prostorčki, kjer rastejo najboljši jurčki in lisičke. A kot se med gobarji te skrivnosti rade širijo, se tudi med migranti s periferije v nekakšni solidarnosti hitro razve, kam morajo zapeljati.