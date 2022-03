Kraševci so se zelo potrudili za kolesarje, predvsem pa za družine z otroki, ki nameravajo konce tedna oziroma lepe spomladanske dneve preživeti v naravi in ob raziskovanju in odkrivanju lepot naše zahodne pokrajine, ki je znana po kamnu, dobri hrani in pijači, belih konjih in podzemnih jamah. Najbolj pa so se potrudili pri ORA Krasa in Brkinov d.o.o. - strokovna vodja destinacije Kras in Brkini Katja Kralj je predstavila ducat najrazličnejših možnosti, mi pa tokrat predlagamo tri krožne poti.

Če želite spoznati Babo, ki vpliva na vremenske razmere, morate vsekakor obiskati rodiški mitološki park. Po besedah poznavalcev je najbolje, da greste mimo Babe takrat, ko dvigne krilo, kajti takrat se vreme razjasni in nad Rodikom posije sonce. No, tudi sicer se kaže na izlet s kolesom odpraviti v lepem in sončne m vremenu. Sicer vas bo mitski park z dvanajstimi mitsko-folklornimi točkami ponesel v svet naših prednikov. Vsekakor pa se najprej oglasite v centru za obiskovalce in se od tam podajte na eno od označenih poti. Možnosti je več: lahko naredite osnovni krog mimo Cikove jame, Babe, Remeščice, lahko pa si pot podaljšate še do Globoke in Fukove jame. Čakajo vas same lepe stvari: krasna narava, urejena in označena pot ter skulpture na točkah, ki pripovedujejo zgodbe. S kolesom boste za pot potrebovali okroglo uro, skupnih vzponov je za nekaj manj kot 170 metrov po makadamu, vožnja pa je nezahtevna in primerna za kolesarje z gorskim ali treking kolesom.

Po sledeh kraške kulturne ustvarjalnosti

Pot, ki se začne in konča v Sežani, vas bo vodila skozi kraje, kjer boste srečali mojstrovine kraških ustvarjalcev, saj povezuje resnične bisere kraške kulture. Odpeljali se boste po sledeh velikega pesnika Srečka Kosovela, v svet pisateljice Branke Jurca in med Spacalove grafike. Med potjo boste občudovali vrhunsko arhitekturo Maksa Fabianija in ekspresionistične poslikave Toneta Kralja. V kraljestvu lipicanca se boste seznanili s slikarskim opusom Avgusta Černigoja, zapeljali pa se boste tudi skozi kraje, ki so jih zaznamovali jezikoslovec Karel Štrekelj, komedijant Gojmir Lešnjak - Gojc in slikar tetraplegik Albert Zafreda. Vsekakor morate obiskati Muzej slovenskih filmskih igralcev v Divači in rodno vas pesnika Cirila Zlobca, sicer pa uživajte v odkrivanju pokrajine, ki navdihuje največje ustvarjalce.

Trasa poti, ki je dolga 81 kilometrov, je naslednja: Sežana–Lipica–Lokev–Divača–Sežana–Križ–Avber–Ponikve–Kobdilj–Štanjel–Tomačevica–Škrbina–Sveto–Komen–Gorjansko–Pliskovica–Dutovlje–Tomaj–Sežana. Skupnih vzponov je kar nekaj, skupaj za 830 metrov, asfaltirana pot je primerna tako za kolesarje s treking kot tudi s cestnimi kolesi. Zaradi vsega naštetega je vožnja srednje zahtevna, vsekakor pa je nujno opozorilo, da pot delno poteka po prometnih cestah.





Tudi naslednja predlagana kolesarska pot je srednje zahtevna in po zimskem spanju dobro premislite, ali ji boste z lahkoto kos in boste uživali ali pa kaže še malo počakati in prej nabrati še malo kondicije. Začetek in konec 72 kilometrov dolge poti je v Štanjelu, peljala vas bo na najvišje vrhove spodnjega Krasa in seveda ponujala nepozabne razglede. Trasa vas torej vodi: Štanjel–Kobjeglava–Lukovec–Grižniki–Rubije–Škrbina–Lipa–Temnica–Trstelj–pod Stolovcem in Vrtovko–pod Velikim vrhom in Fajtovim hribom–mimo Cerja–Lokvica–Hudi Log–Korita na Krasu–Sela na Krasu–Brestovica–Gorjansko–Nadrožica–Volčji Grad–Kregolišče–Veliki Dol–Pliskovica–Kosovelje–Kobjeglava–Štanjel. Skupna višina vzponov obsega 1040 metrov, pot je primerna za gorska kolesa, poteka pa deloma po asfaltu, deloma po makadamu in – pozor – deloma po prometnih cestah.

Pot vas vas bo sicer vodila mimo pomnikov prve svetovne vojne, mimo prazgodovinskih gradišč in avtentičnih kraških vasic od Lukovca, kjer sta po ljudskem izročilu ogromni kamniti gomili zgradila velikana, ki sta se obmetavala s kamni, pa na Trstelj in mimo Pomnika miru na Cerju. Po mulatjerah se boste spustili v dolino Brestovice, od tam v Gorjansko in do Debele griže, enega največjih nižinskih prazgodovinskih gradišč pri nas. Skozi Pliskovico se boste vrnili na izhodišče v Štanjelu. x