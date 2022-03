Policijske upokojitve

Lani so na policiji upokojili čoln P-111, ki je postal del zbirke Muzeja slovenske policije in je kot največji policijski eksponat za stalno razstavljen v Parku vojaške zgodovine Pivka. Včeraj je povsem enako upokojitev doživel še helikopter agusta bell AB-212, letnik 1980. »Morda se res poslavlja iz operative, a hkrati začenja svojo novo, drugačno pot,« so ga pospremili na policiji. Ja, uganili ste, postal bo del zbirke v Pivki.