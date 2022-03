Centralne banke so tako kljub novim grožnjam gospodarski rasti ponovile svojo zavezo, da bodo inflacijo v najkrajšem možnem času pripeljale nazaj v bližino ciljnih dveh odstotkov. Milton Friedman morda ni imel prav v vsem, a glede inflacije in njene monetarne narave je Nobelovo nagrado dobil povsem zasluženo – brez ponudbe denarja ni inflacije. Da zaradi tega gospodarstvo ne bi preveč trpelo, so potrebne usklajene fiskalne politike. Inflacija bo vsekakor vztrajala dlje, kot so bile še jeseni prepričane centralne banke, vojna v Ukrajini je s cenovnimi šoki njeno trajanje vsekakor podaljšala. A še vedno prevladuje prepričanje, da je inflacija prehodne narave, in ne novo, višje ravnotežje.

Pomembno je tudi dejstvo, da je trenutno gospodarstvo v vsej Evropski uniji kljub pandemiji covida v razmeroma dobrem položaju – ima zdravo gospodarsko rast, pred vojno v Ukrajini so bile tudi napovedi za letošnjo in za rast prihodnje leto dobre, ima tudi nizko stopnjo brezposelnosti. Kaj bo dolgoročno, je precej odvisno od razvoja geopolitičnih dogodkov in hitrosti prilagajanja nanje, a daljšega obdobja stagnacije ali recesije trenutno ni na obzorju. Finance