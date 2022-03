Maša za mir v službenem času

V Dnevniku 16. marca smo prebrali, da je policijski vikariat pred tedni organiziral mašo za mir v Ukrajini med službenim časom. Ali ta nova praksa pomeni, da bomo enkrat, ko bomo nujno rabili policijo in poklicali kakšno policijsko postajo, dobili odgovor »Policisti so pri maši, noben ni dosegljiv«? Če že Cerkev ne razume, kako mora država – organi države funkcionirati in kaj pomeni ločitev države od Cerkve, bi to morali vedeti policisti kot državni uradniki.