V ponedeljek je Uprava za zaščito in reševanje zabeležila neverjetnih 34 požarov v naravi. Kar nekaj požarov so potem obravnavali tudi policisti. Koprski, recimo, kar osem, večinoma na obalnem območju. Štiri kršitelje so tudi izsledili na kraju samem. Zakaj kršitelje? Na območju cele države je namreč zaradi nevarnosti požarov razglašena velika požarna ogroženost. V tem času je na prostem, v naravnem okolju, prepovedano kurjenje in izvajanje vsakršnih aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. »Narava je izredno suha in kurjenje v naravnem okolju ima lahko katastrofalne posledice. Pred desetimi leti smo bili priča velikemu požaru na območju od Črnega kala do Obrova. Posledice so vidne še danes,« je opozorila Anita Leskovec s PU Koper ter dodala, da so požari ne le zelo nevarni, pač pa lahko povzročijo veliko škode, polega tega pa močno obremenijo interventne službe, tako gasilce kot tudi policiste.

Tako je tudi s požarom na pobočju Gore nad Colom nad Ajdovščino. Danes so se še vedno pojavljala nova žarišča, pri gašenju je pomagal helikopter Slovenske vojske, a je bilo njegovo posredovanje oteženo zaradi burje. Požar se sicer ne širi več, je pa v nočnem času ponovno zagorelo v neposredni bližini stanovanjske hiše. Gasilci so žarišče pogasili, tako da večje nevarnosti za tamkajšnje stanovalce ni bilo. Na nedostopnem terenu nad državno cesto Ajdovščina-Col je večji požar sicer izbruhnil v nedeljo popoldan in to zatro, ker je starejši občan za svojo hišo odložil pepel, oglje pa je najverjetneje zaradi burje ponovno vzplamtelo in vžgalo suho travo in grmičevje. pk