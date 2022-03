Je bila združitev zadrug rešitev za dolenjsko kmetijstvo?

V Kmetijski zadrugi Trebnje - Krka so prepričani, da so z združitvijo trebanjske in novomeške zadruge pred dobrim letom naredili pravo potezo. Njihov glavni kratkoročni cilj je ohraniti stabilno poslovanje in prebroditi težave, ki se trenutno pojavljajo na področju visokih cen vhodnih surovin.