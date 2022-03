»Skrivnostni svet podob Eve Lindström se nenehno spreminja. Drevesa se selijo v tujino, psi dobijo ogromne razsežnosti, predmeti izginjajo in se nenadoma znova pojavijo. S hitrimi potezami čopiča in gostimi barvami Eva Lindström ustvarja večpomenski dialog v besedilu in sliki, v katerem so pretakajo meje med otroki, odraslimi in živalmi. Z globoko resnostjo in divjim humorjem se dotika velikih vprašanj življenja,« po poročanju nemške tiskovne agencije dpa piše v utemeljitvi žirije pod vodstvom predsednice Boele Westin.

Drugič v 20-letni zgodovini nagrade je nagrada ALMA ostala na Švedskem, domovini avtorice otroških knjig Astrid Lindgren (1907-2002).

Eva Lindström se je rodila leta 1952 v mestu Västerasu v osredji Švedski. Sedaj živi v švedski prestolnici Stockholm. Nagrado ALMA bo prejela 30. maja iz rok švedske prestolonaslednice Viktorije. V svoji domovini je Eva Lindström prejela že več nagrad.

V slovenščini je glede na bibliografski sistem COBISS na voljo kratki otroški roman Špagica, ptiček in jaz, ki jo je ilustrirala letošnja nagrajenka.

Nagrado ALMA, ki jo spremlja denarna nagrada pet milijonov švedskih kron ali približno 480.000 evrov in ima največji denarni sklad na svetu med nagradami za otroško in mladinsko literaturo, je lani dobil francoski avtor knjig za otroke Jean-Claude Mourlevat.

Švedska pisateljica Astrid Lindgren, ki je zaslovela s Piko Nogavičko, je umrla v začetku leta 2002 v starosti 94 let. Istega leta je švedska vlada v svojem imenu ustanovila nagrado v čast posameznikom in organizacijam, ki v duhu Astrid Lindgren prispevajo k pomenu literature za otroke in mlade po vsem svetu.