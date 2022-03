Proizvajalec športnih oblačil in obutve je povečal prodajo v treh od štirih regij, v katerih deluje. Največjo rast prodaje so pri tem zabeležili na območju azijsko-pacifiške regije, in sicer 11-odstotno. Sledilo je območje Severne Amerike, kjer se je prodaja na medletni ravni povečala za devet odstotkov.

Padec prodaje pa so zabeležili na območju Kitajske. Prihodki od prodaje so v tej regiji znašali 2,16 milijarde dolarjev oz. pet odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Razlog za padec prihodkov v tej regiji so strogi ukrepi Pekinga za zajezitev širjenja koronavirusa.

Nike je ob tem sporočil, da se je stopnja bruto dobička v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala zaradi večje prodaje po polni ceni, kar so delno izravnali višji stroški prevoza in logistike.

Delnice družbe so se po objavi podatkov podražile za 5,9 odstotka, na 137,85 dolarja.