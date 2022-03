Beaune, ki predseduje Svetu EU za splošne zadeve, je poudaril, da je današnja razprava prinesla tri sporočila. To so »evropska enotnost, ki je še vedno izjemno močna«, solidarnost z Ukrajino in pa odločnost v odnosih z Rusijo.

Tudi podpredsednik komisije, pristojen za medinstitucionalne odnose, Šefčovič je poudaril enotnost in solidarnost Evropske unije.

Ena od osrednjih tem današnjega zasedanja, na katerem so pripravljali vrh voditeljev EU v četrtek in petek, je bila energetika in vse višje cene energentov, ki še dodatno naraščajo zaradi vojne v Ukrajini.

Komisija bo ukrepe za omejitev cen energentov predstavila v sredo, je napovedal Šefčovič. »Naš namen je delati na najboljših možnostih«, je poudaril.

Nameravajo predstaviti zakonodajni okvir, ki bo vključeval obveznost, da je vsako skladišče plina pred 1. novembrom 90-odstotno napolnjeno. »To bo omogočilo veliko večjo odpornost v primeru različnih geopolitičnih dogodkov, hudih zim ali kakršnih koli težav«, je pojasnil.

Med državami članicami je tudi velika podpora skupnemu nakupu energentov, je še povedal podpredsednik Evropske komisije. Po njegovem mnenju bi lahko to podprli tudi voditelji konec tedna.

Po besedah Beauna razprava o tem še poteka. Prav tako države članice še razpravljajo o omejitvi cen elektrike, pri čemer je poudaril, da je razprava zahtevna.

Med državami medtem vlada veliko soglasje, da je treba čim prej zmanjšati odvisnost od ruskih energentov, je še povedal francoski državni sekretar za evropske zadeve.

Ministri so na današnjem zasedanju, ki se ga je udeležil državni sekretar na zunanjem ministrstvu Gašper Dovžan, govorili tudi o nadaljnjih sankcijah proti Rusiji.

V zadnjih dneh so se ruski napadi še okrepili, kar pomeni, da bi bile lahko nove sankcije hitro sprejete, je poudaril Beaune. Razprava o tem se nadaljuje, je povedal.

Bruselj bo sicer v sredo po besedah Šefčoviča predstavil tudi predloge glede prehranske varnosti v uniji in pa dodatne podpore Ukrajincem, ki so se zaradi vojne v domovini zatekli v EU. Predlogi bodo vključevali predvsem ukrepe za zagotovitev dostopa beguncev do izobrazbe, trga dela in stanovanj.

Grški zunanji minister napovedal humanitarno misijo za Mariupolj

Grški zunanji minister Nikos Dendias je danes napovedal misijo za dostavo humanitarne pomoči v oblegano ukrajinsko mesto Mariupolj, kjer so razmere čedalje hujše. Pojasnil je, da namerava misijo voditi v sodelovanju z Mednarodnim odborom Rdečega križa, če bosta to dovolili sprti strani.

Dendias je še povedal, da so v zvezi s tem tako ukrajinski kot ruski strani poslali uradno diplomatsko noto - »Ukrajini, da bi olajšala misijo humanitarne pomoči Mariupolju, Rusiji pa, da je ne bi ovirala«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prednostna naloga grške vlade je zaščita grške etnične skupnosti in civilistov, je še dejal Dendias.

Pred rusko invazijo na Ukrajino je v črnomorskem pristaniškem mestu Mariupolj živelo okoli 100.000 etničnih Grkov. Humanitarne razmere v mestu, ki ga že več tednov oblegajo ruske sile, so katastrofalne, med drugim primanjkuje vode, hrane in elektrike.

Grški konzul Manolis Andrulakis je pred dvema dnevoma ob vrnitvi v Atene poročal, da je Mariupolj zaradi ruskega obstreljevanja skoraj povsem uničen. Andrulakis je bil zadnji zahodni diplomat, ki je zapustil mesto.

Dendias je pri tem še zagotovil, da bodo Atene v sodelovanju z EU sodelovale pri obnovi Mariupolja takoj, ko bodo razmere to dopuščale.