Po Bandellijevem mnenju je povsem jasno, da se vabljene priče, ki so se danes že tretjič opravičile, norčujejo iz komisije. Pri tem jim, kot je bilo mogoče razumeti, pomaga odvetnik Franci Matoz, ki je v ponedeljek med drugim zahteval izločitev enega od članov preiskovalne komisije, za kar pa ni nobenega razloga, je opomnil Bandelli.

Ostro ukrepanje je napovedal tudi podpredsednik preiskovalne komisije Jani Möderndorfer (LMŠ). Tudi po njegovem mnenju se priče »s pomočjo odvetnika in s sklicevanjem na službeno odsotnost« načrtno izmikajo pričanju pred komisijo, računajoč, da se ji bo prej iztekel mandat.

»Tukaj nekaj hudo smrdi, kar pomeni, da smo naleteli na zelo pomembno zadevo, za katero ne želijo, da se razkrije,« je med drugim ugotavljal Möderndorfer. Napovedal je, da bo zoper priče zahteval tudi naznanitev kaznivega dejanja.

»Več kot jasno je, da je treba te manevre preprečiti. To je čisto norčevanje in izigravanje parlamentarne komisije državnega zbora, ki ima dva cilja; da pride do dna zadevi, ki jo preiskuje, in o svojih ugotovitvah poroča parlamentu ter predlaga tudi politično odgovornost,« je poudaril.

Predsednik komisije Gregor Perič (Konkretno) je pojasnil, da so dopis odvetnika, s katerim so vse tri priče opravičile odsotnost na današnji seji, dobili dobro uro pred začetkom seje. Ker vabljenih prič ni bilo, so sejo zaprli za javnost.