Kandidatno listo za parlamentarne volitve so danes s podporo več kot 2000 podpisov vložili tudi v Gibanju Svoboda. »Z njo smo zelo zadovoljni, je uravnotežena tako po starosti kot po interesnih skupinah in po različnih ozadjih, od kje ljudje prihajajo«, je na novinarski konferenci povedal Robert Golob. V Gibanju Svoboda so, kot je dejal, optimistični in prepričani, da bodo zmagali. »Ne samo zato, ker čutimo podporo med ljudmi, ampak tudi zato, ker se nam vsakodnevno javljajo novi simpatizerji, podporniki in strokovnjaki, ki želijo sodelovati pri obnovi države. Velika podpora ljudi nas navdaja z upanjem in zaupanjem, da bomo ta projekt zmogli,« je dejal predsednik Gibanja Svoboda.

Po Golobovih besedah obnova ne bo potrebna le zaradi tega, ker prehajamo iz zdravstvene krize v energetsko krizo, ampak tudi zaradi krize demokracije v Sloveniji.»Prepričani smo, da je zdaj zadnja priložnost, da ta trend obrnemo,« je dejal. Čeprav to po njegovi oceni ne bo preprosto, saj so »javne finance dobesedno izropane«, pa Golob verjame, da bodo z aktivacijo državljank in državljanov ter njihovega »spečega kapitala na bankah« ustvarjali novo vrednost »in na ta način napolnili državno blagajno«.

»Naš cilj je zmaga in temu podrejamo tudi to, kje kdo kandidira«

Glede njegove kandidature v ljubljanskih enotah je Golob poudaril, da je pri tem odločilno vlogo igrala »analitika«, saj želijo doseči čim boljši rezultat. V Novi Gorici pa imajo po Golobovih besedah že močnega kandidata, nekdanjega župana Mateja Arčona. »Imamo en cilj in to je zmaga. Temu podrejamo tudi to, kdo kje kandidira,«j e dejal Golob. V istih ljubljanskih okrajih kot Golob kandidira tudi koordinator Levice Luka Mesec. Na novinarsko vprašanje, kdo bo v tem boju zmagal, pa je Golob odgovoril: »A mislite, da dvomim sam vase? Nikoli nisem dvomil sam vase, zagotovo bo slavilo Gibanje Svoboda.«

Golob se ni mogel izogniti niti sobotne udeležbe ljubljanskega župana Zorana Jankovića na kongresu Gibanja Svoboda. Kot je dejal, so Jankovića povabili kot župana občine, v kateri se je odvijal kongres, in ne kot politika. Povedal je tudi, da je vesel podpore kateregakoli državljana in državljanke, sploh če je ta javna, kar se mu zdi pošteno.

Na kandidatni listi je veliko znanih imen

Golob bo kandidiral v dveh ljubljanskih okrajih (Center in Šiška 1), generalni sekretar stranke in bivši župan Nove Gorice Matej Arčon pa v obeh novogoriških okrajih. V ljubljanskih volilnih enotah se bodo za poslansko mesto poleg Goloba potegovali še podpredsednica stranke in nekdanja ljubljanska sodnica Urška Klakočar Zupančič, izvršna direktorica Slovenske filantropije Tereza Novak, strokovnjak za jedrsko varnost Miroslav Gregorič, bivši rektor ljubljanske univerze Igor Papič, nekdanja poslanka SAB Mirjam Bon Klanjšček, zgodovinar Martin Premk, novinarki Mojca Šetinc Pašek in Alenka Sivka, bivši prvi mož Luke Koper Dimitrij Zadel … Poslanca iz nepovezane poslanske skupine Janja Sluga in Jurij Lep bosta kandidirala v domačih volilnih okrajih Celju in Rušah. Nekdanji boksar Dejan Zavec se bo v tekmo za naklonjenost volilcev podal na domačem Ptuju …

V Tolminu bo kandidiral župan Uroš Brežan, v Piranu Danijel Bešič Loredan, v Tržiču tamkajšnji župan in nekdanji poslanec LDS Borut Sajovic, v Pesnici nekdanji predsednik Stranke mladih Darko Kranjc, v Grosuplju znanstvenica Lucija Ana Vrščaj, javnosti znana iz skupine Science Mamas, v Krškem nekdanja televizijska voditeljica in nekdanja poslanka Pozitivne Slovenije Tamara Vonta.

V volilno tekmo tudi nestrankarska lista gibanja Zdrava družba Kandidatne liste za aprilske državnozborske volitve so v vseh osmih volilnih enotah vložili tudi v Ljudski listi gibanja Zdrava družba. Kot so sporočili iz gibanja, gre za prvo nestrankarsko listo volivk in volivcev v zgodovini Slovenije. Kot so še sporočili, so v vsaki volilni enoti zbrali preko 1000 zakonsko zahtevanih podpisov volivcev v podporo nestrankarski ljudski listi. Na listah, ki so jih oblikovali volivci v posamezni volilni enoti, je skupaj 77 kandidatov, od tega 33 žensk in 44 moških. Nestrankarsko listo sestavljajo "vsi, ki imamo dovolj političnih strank, neumnih ukrepov, škodljivih zakonov in nerazumnega trošenja našega proračuna. Ki si želimo resnično zdravo družbo kot steber razvoja", je zapisano na spletni strani gibanja.